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В марте в "Град-Авто" ŠKODA OCTAVIA можно приобрести с максимальной выгодой Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены FORD встречает весну в размахом Компания FORD дарит скидки в феврале Škoda объявила выгодные условия на покупку авто

Автомобили

В марте в "Град-Авто" ŠKODA OCTAVIA можно приобрести с максимальной выгодой

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ŠKODA OCTAVIA отличают динамичность и управляемость, современный дизайн, просторный салон и вместительный багажник. Она контролирует любую ситуацию на дороге благодаря ассистентам помощи водителю, таким, как, например, система автоматического торможения, контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе. С помощью Smartlink** можно всегда оставаться на связи с близкими. Два USB-разъема для пассажиров заднего сидения. ŠKODA OCTAVIA - не просто автомобиль, это член семьи, утверждают те, кто пользуется его комфортом каждый день.

Фото: предоставлено ООО "Град-Авто"

В дополнение к стандартным галогенным фарам ŠKODA OCTAVIA оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями. Начиная с комплектации Ambition и выше, противотуманные фары встроены в широкий нижний воздухозаборник. Стандартно светодиоды используются в задних фонарях только для габаритных огней и стоп-сигналов. В более дорогом варианте почти все функции в задних фонарях выполняют светодиоды.

Интерьер Style, бежевая, включает в себя тканевую обивку, а также переднюю панель и потолок бежевого цвета. В оформлении дверей использованы вставки Style Dark waves. Для заказа доступны полностью кожаная отделка салона, сиденья с обивкой материалом Alcantara/кожей или тканью/кожей. Также можно выбрать спортивные сиденья.

В любой модификации у ŠKODA OCTAVIA имеется просторное багажное отделение, подходящее даже для большой семьи. В версии COMBI его объем составляет 588 литров (1718 литров при сложенных задних сидениях), в версии лифтбек - 568 (1558 литров).

Только до 31 марта 2018 года можно приобрести отличный семейный автомобиль SKODA OCTAVIA с выгодой до 155 000 рублей*.

Все подробности можно узнать в салоне "Град-Авто".

Официальный дилер ŠKODA в Самаре, автоцентр "Град-Авто", напротив ТЦ "Амбар", телефон в Самаре (846) 331-17-77, skoda-gradavto.ru.

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE6 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01.03.2018 до 31.03.2018 года. Количество автомобилей ограниченно.

Указанные опции могут быть доступны за дополнительную оплату и могут быть недоступны в стандартных комплектациях.

** смартлинк

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Теги: ŠKODA Skoda Octavia автомобили автосалон Град-Авто Самара

Последние комментарии

Владимир Михалкин 21 февраля 2018 05:20 Независимый тест-драйв первого самарского каршеринга

Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!

Oleg Zalyalov 17 ноября 2017 06:07 Начальник РЭО Самары: "Экзамены на права сдают обычно с четвертого раза"

Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?

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