В марте в "Град-Авто" ŠKODA OCTAVIA можно приобрести с максимальной выгодой

ŠKODA OCTAVIA отличают динамичность и управляемость, современный дизайн, просторный салон и вместительный багажник. Она контролирует любую ситуацию на дороге благодаря ассистентам помощи водителю, таким, как, например, система автоматического торможения, контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе. С помощью Smartlink** можно всегда оставаться на связи с близкими. Два USB-разъема для пассажиров заднего сидения. ŠKODA OCTAVIA - не просто автомобиль, это член семьи, утверждают те, кто пользуется его комфортом каждый день.

В дополнение к стандартным галогенным фарам ŠKODA OCTAVIA оснащается светодиодными дневными ходовыми огнями. Начиная с комплектации Ambition и выше, противотуманные фары встроены в широкий нижний воздухозаборник. Стандартно светодиоды используются в задних фонарях только для габаритных огней и стоп-сигналов. В более дорогом варианте почти все функции в задних фонарях выполняют светодиоды.

Интерьер Style, бежевая, включает в себя тканевую обивку, а также переднюю панель и потолок бежевого цвета. В оформлении дверей использованы вставки Style Dark waves. Для заказа доступны полностью кожаная отделка салона, сиденья с обивкой материалом Alcantara/кожей или тканью/кожей. Также можно выбрать спортивные сиденья.

В любой модификации у ŠKODA OCTAVIA имеется просторное багажное отделение, подходящее даже для большой семьи. В версии COMBI его объем составляет 588 литров (1718 литров при сложенных задних сидениях), в версии лифтбек - 568 (1558 литров).

Только до 31 марта 2018 года можно приобрести отличный семейный автомобиль SKODA OCTAVIA с выгодой до 155 000 рублей*.

Все подробности можно узнать в салоне "Град-Авто".

Официальный дилер ŠKODA в Самаре, автоцентр "Град-Авто", напротив ТЦ "Амбар", телефон в Самаре (846) 331-17-77, skoda-gradavto.ru.

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