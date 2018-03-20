72% самарцев, получивших диагноз "туберкулез", имеют открытую форму заболевания

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом портал "Волга Ньюс" пообщался с врачами-фтизиатрами и узнала, какова картина заболеваемости в регионе, и как обезопасить себя и своих детей от опасной инфекции.

Профилактика для сотрудников

На протяжении многих лет Самарская область входит в десятку регионов — лидеров по охвату населения профилактическими осмотрами. Их цель — своевременно выявить у взрослого населения туберкулез, пока эта болезнь не переросла в заразную стадию. Дело в том, что при раннем обнаружении заболевание менее опасно как для самого пациента, так и для окружающих.

В 2017 году охват населения Самарской области всеми методами профилактических осмотров на туберкулез составил почти 85%. Однако, как рассказала "Волга Ньюс" заместитель главного врача Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера Наталья Воекова, наряду с увеличением охвата сегодня растет и доля впервые выявленных больных в активной, то есть заразной фазе. В прошлом году их было почти 72% из всех заболевших, а за последние пять лет этот показатель вырос на 11,5%.

"Нормативно-правовая база регламентирует проведение профилактических осмотров среди работающего населения, — отмечает Воекова. — Тем не менее продолжают регистрироваться случаи туберкулеза у работающих людей. Так, в 2017 году среди впервые выявленных больных 410 человек работали официально, из них 176 человек не проходили флюорографию вовремя. Больные были обнаружены в совершенно разных организациях: в строительных компаниях, органах ЖКХ и даже в образовательных учреждениях".

Как восстановить баланс витаминов в организме после долгой зимы Если вашими основными чувствами в этом марте стали вялость и слабость, мышцы не слушаются, а кожа стала очень сухой, то здесь виновата не только погода. Скорее всего, у вас наблюдаются симптомы гиповитаминоза. Проблема решается разнообразным питанием и, в случае необходимости, приемом препаратов.

Положительная динамика

Специалисты отмечают, что риск заболеваемости туберкулезом в губернии вырастает за счет высокой пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Она сама по себе является одним из главных факторов риска возникновения болезни. Но когда у пациента наступает стадия СПИДа, больной очень быстро получает туберкулез заразной формы.

Однако есть и положительная динамика. "Пик заболеваемости туберкулезом в Самарской области пришелся на 2013 год, — отмечает главный внештатный специалист по фтизиатрии министерства здравоохранения Самарской области Игорь Цыганков. — За последние пять лет показатель снизился почти на 31%. В 2017 году туберкулезом заболело почти на тысячу человек меньше, чем четырьмя годами ранее. А показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения за последние пять лет снизился на 48%. Упала и смертность населения от туберкулеза на 38% — этот показатель впервые за последние годы стал ниже, чем в среднем по РФ".

В каком возрасте стоит задуматься об онкодиагностике С увеличением продолжительности жизни населения растет и количество заболевающих раком. Какие обследования не следует игнорировать и что происходящее в организме должно насторожить?

Защити себя сам

Обезопасить себя от этой страшной болезни просто — достаточно своевременно проходить флюорографию. Сделать это можно абсолютно бесплатно в любой поликлинике региона. Достаточно захватить с собой паспорт. Что же касается детей, то одной из главных проблем сегодня являются отказы их родителей от прививки. По словам заместителя главного врача по медицинской части областного клинического противотуберкулезного диспансера Лады Барышниковой, такое решение — это пренебрежение интересами ребенка, его здоровьем и будущим.

К слову, сегодня Самарский диспансер помимо стационарных отделений имеет 190 коек дневного стационара. Если форма туберкулеза позволяет не госпитализировать больного, то его стараются лечить "на дому". Отделения диспансера есть также в Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистневе и Отрадном. У каждого из этих отделений своя зона курации — районы, расположенные поблизости. Помимо этого, в Самарской области работают санатории для больных туберкулезом: областной противотуберкулезный санаторий "Рачейка", а также для пациентов с активной формой болезни — противотуберкулезный санаторий "Лесное".

Илья Сиротко, руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области:

— На данный момент в области всего 4,5 тыс. больных туберкулезом. Ежегодно мы выявляем порядка 2,5 тыс. пациентов. Эта цифра уменьшается, но количество пациентов с множественной лекарственной устойчивостью и с туберкулезом в активной фазе не снижается. Выявлять болезнь на ранних стадиях возможно с помощью флюорографии, которую нужно проходить ежегодно.