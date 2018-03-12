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Самарцам рассказали, как восстановить баланс витаминов в организме после долгой зимы

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Если вашими основными чувствами в этом марте стали вялость и слабость, мышцы не слушаются, а кожа стала очень сухой, то здесь виновата не только погода. Скорее всего, у вас наблюдаются симптомы гиповитаминоза. Проблема решается разнообразным питанием и, в случае необходимости, приемом препаратов.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Уменьшение количества витаминов в овощах и фруктах к началу весны - закономерное явление. Кроме того, жители северных широт (к которым относится и Самарская область) в холодное время года испытывают значительную нехватку солнечных лучей, а значит, и витамина D. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина" Татьяна Букина.

"От авитаминоза, то есть полного отсутствия витаминов, которое приводит к очень серьезным нарушениям здоровья и долго лечится, жители нашей области не страдают, - отметила она. - А вот с гиповитаминозом - преходящими нарушениями, связанными с недостатком каких-либо веществ, - сталкиваются почти все".

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Вот уже пятый год в России проводится всеобщая диспансеризация населения. Программа призвана выявить факторы риска возникновения наиболее опасных и распространенных заболеваний.

Как известно из курса биологии, витамины служат катализаторами всех биологических процессов. И их нехватка может привести к нарушению обмена веществ и ухудшению противоинфекционной защиты.
"Последние исследования говорят о том, что витамин D является гормоном. И возможно, жителям северных стран, особенно в осенне-зимний период, необходимым его постоянный прием в профилактических дозах", - сообщила Татьяна Букина. По словам врача, данный витамин участвует в формировании костной ткан, и его прием наиболее важен детям первого года жизни, у которых идет активный рост, и пожилым людям, так как это может пре­дупредить остеопороз. Взрослым людям данное вещество особо необходимо в период стресса, при усиленных физических нагрузках и инфекционных заболеваниях.

Нехватку в организме витаминов В12 и D можно определить по анализу крови. Его делают платно, в клинических лабораториях или по направлению врача, когда он предположил гиповитаминоз. "Просто так, по собственному желанию, принимать аптечные витамины не нужно, - считает Татьяна Букина. - Препараты должен назначать врач. Например, практически всегда детям первого года жизни рекомендуют принимать витамин D, женщинам в период беременности - витамин Е. Сам человек может решить проблему гиповитаминоза, разнообразив питание". Причем не стоит думать, что витамины содержатся только в овощах и фруктах: источниками витаминов служат мясо, рыба, животные и растительные масла.

Татьяна Букина, врач-аллерголог-иммунолог СОКБ им. В.Д.Середавина:

- Гиповитаминоз может наступить в результате не только нехватки необходимых веществ в пище, но и при нарушениях в организме, когда витамины могут просто не усваиваться либо может возникнуть повышенная потребность в дополнительных веществах в связи со значительными физическими нагрузками или в период заболевания.

Теги: Букина Татьяна Самара Больница им. Середавина иммунитет витамины здоровье зима питание

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