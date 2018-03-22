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Обладателем новой ŠKODA можно стать с выгодой до 110000 рублей Покупатели добиваются пересчета стоимости машины по якобы навязанному в автосалоне кредиту В Самарской области зарегистрировано 50 электромобилей В марте в "Град-Авто" ŠKODA OCTAVIA можно приобрести с максимальной выгодой Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены

Автомобили

Обладателем новой ŠKODA можно стать с выгодой до 110000 рублей

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ищете подходящий повод расстаться со своим старым автомобилем? Станьте участником программы утилизации от ŠKODA в марте в "Град-Авто" и получите выгоду при покупке нового автомобиля ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA YETI или ŠKODA KODIAQ*.

Фото: предоставлено ООО "Град-Авто"

Что отличает автомобили ŠKODA от других? То, что все без исключения модели, предлагаемые компанией, являются семейными, а стало быть, отлично приспособленными для поездок большой компанией.

Багажники автомобилей ŠKODA без всякого преувеличения являются предметом гордости инженеров и дизайнеров компании. Откройте и сами поймёте почему: они удобной формы и, как правило, рекордной для своего класса вместительности. А большая дверь существенно облегчает процесс погрузки. Даже на седанах то, что принято называть "крышкой багажника", поднимается вместе с задним стеклом, открывая полный доступ к отделению. Отметим также продуманную систему организации багажного пространства и трансформации салона.

Безопасность — главный приоритет ŠKODA. При разработке автомобиля уделяется самое пристальное внимание обеспечению максимального уровня защиты всех пассажиров. Автомобили ŠKODA оснащаются системами, помогающими эффективно предотвращать аварии и возникновение ситуаций, сопряженных с повышенным риском, а также рассеивать энергию любого удара, защищая пассажиров от травм. Входящие в стандартное оснащение автомобилей ŠKODA системы безопасности подарят чувство уверенности и защищенности в поездке.

Узнать подробности акции и оценить все достоинства автомобилей марки ŠKODA можно на тест-драйве в дилерском центре "Град-Авто" на Южном шоссе, 14 каждый день с 9 утра до 9 вечера. Подробности по телефону: (846) 331-17-77, на сайте: skoda-gradavto.ru.

* В программе участвуют все автомобили ŠKODA OCTAVIA, RAPID, YETI, SUPERB и KODIAQ российского производства 2017 и 2018 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Trade-in и не менее 12 месяцев для программы утилизация. Срок действия акции — с 01.03.2018 по 31.03.2018 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров ŠKODA. Акция распространяется на автомобили RAPID, OCTAVIA, YETI, SUPERB и KODIAQ, переданные клиентам в период действия акции; размер поддержки 50 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 и 2018 года выпуска, YETI (2×4) 2017 года выпуска предоставляется в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; размер поддержки 60 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 и 2018 года выпуска, YETI (2×4) 2017 года выпуска предоставляется в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки; размер поддержки 85 000 руб. для автомобилей YETI (4×4) 2017 года в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; размер поддержки 100 000 руб. для автомобилей YETI (4×4) 2017 года в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки; размер поддержки 85 000 руб. для автомобилей KODIAQ 2017 и 2018 года в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; размер поддержки 100 000 руб. для автомобилей KODIAQ 2017 и 2018 года в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки.

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Теги: ŠKODA акция автомобили автосалон Град-Авто Самара

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