Обладателем новой ŠKODA можно стать с выгодой до 110000 рублей

Ищете подходящий повод расстаться со своим старым автомобилем? Станьте участником программы утилизации от ŠKODA в марте в "Град-Авто" и получите выгоду при покупке нового автомобиля ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA YETI или ŠKODA KODIAQ*.

Что отличает автомобили ŠKODA от других? То, что все без исключения модели, предлагаемые компанией, являются семейными, а стало быть, отлично приспособленными для поездок большой компанией.

Багажники автомобилей ŠKODA без всякого преувеличения являются предметом гордости инженеров и дизайнеров компании. Откройте и сами поймёте почему: они удобной формы и, как правило, рекордной для своего класса вместительности. А большая дверь существенно облегчает процесс погрузки. Даже на седанах то, что принято называть "крышкой багажника", поднимается вместе с задним стеклом, открывая полный доступ к отделению. Отметим также продуманную систему организации багажного пространства и трансформации салона.

Безопасность — главный приоритет ŠKODA. При разработке автомобиля уделяется самое пристальное внимание обеспечению максимального уровня защиты всех пассажиров. Автомобили ŠKODA оснащаются системами, помогающими эффективно предотвращать аварии и возникновение ситуаций, сопряженных с повышенным риском, а также рассеивать энергию любого удара, защищая пассажиров от травм. Входящие в стандартное оснащение автомобилей ŠKODA системы безопасности подарят чувство уверенности и защищенности в поездке.

Узнать подробности акции и оценить все достоинства автомобилей марки ŠKODA можно на тест-драйве в дилерском центре "Град-Авто" на Южном шоссе, 14 каждый день с 9 утра до 9 вечера. Подробности по телефону: (846) 331-17-77, на сайте: skoda-gradavto.ru.

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