Бизнес-леди оставила более десятка самарских семей без мебели и денег

Директор салона "Модная мебель" Алена Рыбалко, еще совсем недавно торговавшая кухнями в ТЦ "Победа", пытается обжаловать вынесенный ей приговор. За обман покупателей предприниматель получила два года колонии-поселения.

Во всем виноват кризис?

"Ни в коем случае не связывайтесь с этой псевдофирмой! Заказали у них кухню по 100% предоплате еще в июле, до сих пор ждем. Где такое видано, что кухонный гарнитур исполняют полгода!" — подобных отзывов в адрес салона "Модная мебель" с января 2017 года в Интернете появилось немало. Хотя, как удалось выяснить, проблемы у оскандалившейся компании начались намного раньше.

Формально контора была зарегистрирована в 2014 году Вячеславом Пронюшкиным, однако фактически всеми делами занималась жительница Самары Алена Рыбачко. До "Модной мебели" у женщины была своя точка в ТЦ "Май", но ИП было ликвидировано, после этого бизнес-леди открыла новый салон в ТЦ "Победа". По словам самой Алены, финансовые проблемы у нее начались в августе 2016 года.

Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде Житель поселка Суходол столкнулся с недобросовестным автосалоном, когда пытался найти в продаже автомобиль своей мечты. Сначала он пошел на поводу у продавцов, но, посоветовавшись с юристом, решил отстаивать свои права. И не прогадал.

"Тогда на мебельном рынке произошло падение спроса, продажи снизились, арендатор повысил плату за площадку, плюс были вынесены судебные решения в пользу некоторых недовольных клиентов. В результате по исполнительным производствам на счет компании был наложен арест. А из-за долгов по арендной плате нам перекрыли доступ к рабочему оборудованию. Тогда в Интернете стали появляться негативные отзывы, и многие поставщики отказались с нами работать".

И тем не менее клиенты "Модной мебели" не пожелали входить в положение, написав заявления в полицию, где возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В июне 2017 года оно дошло до суда. "Подсудимой вменялось 10 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба, — рассказали "Волга Ньюс" в прокуратуре Промышленного района Самары. — Все эпизоды относятся к 2016 году, суммы причиненного ущерба варьируются от 40 до 200 тыс. рублей".

Отстаивайте свои права

В региональном Роспотребнадзоре признаются: контора Алены Рыбалко известна давно, нарушения там выявляли не раз. Но жалобы на мебельные магазины нынче не редкость.

"За последние два года к нам поступило более десятка жалоб потребителей на действия ООО "Модная мебель", большая часть которых была связана с нарушением сроков поставки товара, — прокомментировала "ВК" заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова. — Мы проводили проверки данной фирмы, по итогам которых выявлялись нарушения, и юридическое лицо привлекалось к ответственности. Однако подобные жалобы поступают и на другие магазины, торгующие мебелью, среди них — ООО "Домашний интерьер", ООО "А-Реол", ИП Бучнева Е.В., ИП Глебовой А.С. и ИП Козульков В. А. Кстати, на последнего, развернувшего торговлю под брендом "Много мебели", с 2016 года поступило уже более 80 жалоб".

Полиция рассказала о новых схемах обмана, применяемых мошенниками Распространение интернет-торговли привело к увеличению количества схем обмана рядовых потребителей. Предлоги могут быть разными, но цель всегда одна: заставить жертву перевести деньги либо открыть доступ к банковской карте, что впоследствии может привести к потере сбережений. Впрочем, в случае с пожилыми людьми мошенники по-прежнему используют личностно-ориентированный подход.

Еще в конце 2016 года специалисты регионального Роспотребнадзора обращались в суд с просьбой о ликвидации проблемного ИП на основании того, что предприниматель нарушал сроки поставки товара, не контролировал качество продукции, отказывался возвращать деньги покупателям, даже не принимал претензии от клиентов и многое другое, за что гражданин Козульков неоднократно привлекался к ответственности. Однако Энгельсский районный суд Саратовской области не нашел оснований для удовлетворения требований ведомства, заявив, что неоднократные нарушения законодательства — недостаточное основание для ликвидации ИП, ведь, согласно предоставленным суду справкам, у него трудятся штате 154 сотрудника, а в год заключается более 36 тысяч договоров с покупателями. Правда, сколько из них не вызывают впоследствии претензий, представители бизнесмена в суде так и не уточнили.

Как бы то ни было, торговая марка "Много мебели" продолжает работать. Поэтому специалисты Роспотребнадзора всем желающим приобрести предметы интерьера советуют: внимательно читайте договор, а внося предоплату, требуйте квитанцию. Если вы внесли всю сумму сразу, то в договоре должен быть прописан срок поставки. При его нарушении вы имеете право требовать неустойку или даже отказаться от исполнения договора купли-продажи. Отказаться от товара вы можете и в том случае, если вам привезли мебель другого цвета. При этом замены товара на мебель той же марки или бесплатного устранения недостатков покупатель по закону может требовать не только от продавца (ИП, к примеру), но и от изготовителя и импортера.





Римма Галимова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

— Жалобы поступают и на другие магазины, торгующие мебелью, среди них — ООО "Домашний интерьер", ООО "А-Реол", ИП Бучнева Е.В., ИП Глебовой А.С. и ИП Козульков В. А. Кстати, на последнего, развернувшего торговлю под брендом "Много мебели", с 2016 года поступило уже более 80 жалоб.



