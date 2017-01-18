Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Житель поселка Суходол столкнулся с недобросовестным автосалоном, когда пытался найти в продаже автомобиль своей мечты. Сначала он пошел на поводу у продавцов, но, посоветовавшись с юристом, решил отстаивать свои права. И не прогадал.

Попался на крючок

Весной 2016 года Сергей Ш. загорелся идеей купить себе автомобиль Lada Vesta, причем непременно в комплектации "Люкс-мультимедиа". Однако, куда бы он ни звонил, везде ему отвечали, что за такими машинами очередь, и ждать придется довольно долго. Но наконец ему улыбнулась удача - в автосалоне "АТЦ Самара" на Партизанской, 11 Сергею сказали: у нас есть то, что вам нужно, приезжайте.

Сергей примчался в Самару, отдал задаток 200 тысяч рублей, и только после этого ему показали автомобиль. Вот только "Веста" оказалась не та, а в обычной комплектации.

"Я хотел отказаться от покупки, но мне ответили, что тогда задаток не вернут. А вот если я куплю машину, то за пять дней они переоборудуют ее до люксовой, - рассказал нам Сергей. - Так за машину стоимостью 609 тысяч рублей я заплатил 710 тысяч".

К счастью, вместе с договором купли-продажи Сергей добился еще и получения гарантийного письма от имени директора организации, где оговаривалось, что фирма берет на себя обязательство в течение пяти дней доукомплектовать машину до нужного уровня.

Пять дней прошло, но результата не было. Сергей несколько раз ходил в салон, но там его "кормили завтраками": якобы к ним никак не придет оборудование, без которого сделать что-либо с машиной невозможно. В итоге мужчина обратился в полицию, а там обратили внимание, что в гарантийном письме почему-то стояла печать не "АТЦ Самара", а какого-то "АТК-авто". Таким образом, добиться уголовного преследования коммерсантов Сергею не удалось. Но он написал в автосалон претензию, а потом обратился в суд в гражданском порядке.

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Деньги придется вернуть

В суде представитель ООО "АТЦ Самара", относящегося к ООО "АТЦ Групп", М.Ю.Денисова заявила, что не видит оснований для удовлетворения иска. По ее словам, нет никаких доказательств того, что заключение договора купли-продажи не было добровольным, в документе прописаны характеристики и стоимость автомобиля и они покупателя устроили, что он подтвердил своей подписью. Что же до установки дополнительного оборудования на машину - гарантийное письмо подтверждает лишь то, что для этого есть техническая возможность, но оно не означает, что услуга должна оказываться бесплатно. Между тем клиент не перечислил дополнительно ни копейки, поэтому ему никто и не поставил мультимедийную систему, камеру заднего вида и мультируль.

"В суде свидетели подтвердили, что гарантийное письмо Сергею выдали только потому, что его не устраивала комплектация машины, - уточнил адвокат палаты адвокатов Самарской области Александр Колесников. - Суд согласился, что гарантийное письмо подтверждает: организация брала на себя обязательство устранить выявленные покупателем недостатки".

В результате Сергиевский районный суд постановил взыскать с "АТЦ Самара" стоимость невыполненных работ, неустойку за просрочку выполнения требований потребителя, компенсацию морального вреда и штраф - всего 398 тыс. рублей. Впрочем, вопрос возмещения этих денег все еще открыт: с компенсациями автосалон почему-то не спешит.

Распространенная практика

Кстати, недовольные отзывы от клиентов "АТЦ Групп" поступают чуть ли не ежедневно. Компания имеет автосалоны по всей стране. Кто-то из их клиентов просто не получил "бонусную" зимнюю резину, другие попались на заверения менеджеров продать им "машину мечты", а в итоге на руки получали совсем другие модели.

Так, например, еще одна клиентка "АТЦ Самара" недавно обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор: ей продали Lada Largus, которую ГИБДД отказалась ставить на учет, потому что в ПТС было несколько изменений в графе "сведения о предыдущем собственнике", и они не были надлежащим образом заверены. Несмотря на все возражения представителей автосалона, суд удовлетворил и этот иск и постановил расторгнуть договор купли-продажи машины и взыскать с ООО "АТЦ Самара" 65 тыс. рублей, а с ООО "АТЦ Групп" - 793 тысячи, куда вошли стоимость машины и разнообразные штрафы и пени.

Дозвониться до "АТЦ Самара" нам так и не удалось - указанные телефоны либо не отвечали, либо были отключены. Но, как сообщили Волга Ньюс в Роспотребнадзоре, в 2016 году в "АТЦ Самара" после неоднократных обращений клиентов автосалона была организована внеплановая проверка. Правда, фирма отделалась небольшими штрафами: за непроведение экспертизы и игнорирование требований потребителя о возврате денег за автомобиль организацию оштрафовали на 10 тыс. рублей, а за отсутствие информации о сроках передачи товара клиентам - еще на пять.

Всего же в 2016 году в Роспотребнадзор по Самарской области поступило 61 обращение от автолюбителей, пострадавших от действий разных фирм. Жалобы сводятся к качеству товара, а также недостоверной или неполной информации об условиях его приобретения.





Римма Галимова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

- При выборе нового автомобиля, знакомясь с его основными характеристиками, стоит пользоваться не одним, а несколькими источниками информации, среди которых обязательно должен присутствовать официальный сайт российского представительства предприятия-изготовителя. Осуществлять покупку автомобиля рекомендуется у официальных дилеров. Не стоит делать поспешных выводов, приобретая автомобиль, тем более по низкой цене. Обычно это показатель обмана, а не удачного приобретения. Кроме того, необходимо внимательно знакомиться с договором купли-продажи и только потом оплачивать покупку.





Эльнур Гамбаров, председатель СРОО "Союз потребителей":

- Большинство автосалонов предусматривает предпродажную подготовку автомобиля и его проверку на качество. Однако бывает, что дефекты дают о себе знать лишь в процессе эксплуатации. Каждая ситуация уникальна и требует отдельного анализа. В Союз потребителей можно обратиться для составления полного пакета документов, необходимых для суда (претензия, иски и т.д.). Мы оказываем содействие потребителям на безвозмездной основе.



Права потребителя при покупке автомобиля