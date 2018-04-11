Жители 48 домов в Самаре попали в эпицентр "коммунальной войны"

Две управляющие компании в столице губернии уже четвертый месяц не могут поделить дома в Советском районе, якобы перешедшие из управления УК "Жилищно-коммунальной системы" (ЖКС) в ООО "УК Возрождение". Конфликт переместился в процессуальную плоскость — заведены уголовные дела и идет следствие. Но самое печальное в том, что жители спорных территорий все это время не могут получить (и оплатить) квитанции за горячую воду и тепло, а также оформить компенсацию за оплату услуг ЖКХ.

Дела на обе ваши фирмы

В декабре прошлого года жильцы 48 домов в Советском районе Самары внезапно решили отказаться от услуг УК ЖКС и доверить свое коммунальное обслуживание УК "Возрождение". Были проведены собрания собственников, протоколы голосований направлены в Госжилинспекцию (ГЖИ). Там их, согласно регламенту, за 10 дней изучили "на предмет правильности оформления" и внесли изменения в реестр лицензированных УК, переписав эти дома с одной компании на другую.

Аварийные службы будут оперативно реагировать на обращения жильцов Согласно постановлению Правительства РФ № 331 от 27 марта 2018 года четко регламентированы сроки, за которые аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций должны предоставить помощь по поступившим обращениям. На звонки потребителей нужно отвечать не позднее чем через 5 минут, аварийные повреждения инженерных систем ремонтировать в течение трех дней.

Так выглядело дело на бумаге, но "овраги, по которым ходить", появились очень скоро. Многие жильцы ушли в "тотальное отрицание": со слов старших некоторых домов, которых в администрации Советского района собирали с 3 апреля на специальные встречи, никаких собраний на самом деле не было и обо всем они узнали из расклеенных на стенах объявлений. Протоколы некоторых из этих "решений собственников" как раз и стали предметом разбирательства — заведены уголовные дела по подозрению в подделке документов, и их теперь тщательно изучают в полиции.

Впрочем, как на любой войне, хотя бы и коммунальной, жильцы разделились на два лагеря: в одних домах претензий к "Возрождению" не имеют и все нравится, в других хотят все вернуть назад. И обе стороны друг друга обвиняют. Дошло даже до "американского следа" — из уст особо обидевшихся активистов. Дискутируя в соцсетях, призывая не платить по "неправильным квитанциям" и клея на стены (а также срывая с них) агитационные материалы…

Решать должны жильцы

Как уже было сказано, с 3 апреля в Советском районе Самары глава администрации Вадим Бородин и представители разных причастных к ситуации ведомств встречались со старшими всех 48 домов и искали ответы на их вопросы, досконально разбираясь с каждым конкретным случаем. "Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право оказывать давление на жильцов, диктовать им условия", — подчеркнул Вадим Бородин.

Как считать электроэнергию в многоквартирном доме? Помимо индивидуальных расходов на электроэнергию, использованную в квартирах, жители многоэтажек должны оплачивать и расходы на общедомовые нужды. Это и освещение мест общего пользования, и работа лифтов, а также подкачивающих воду насосов. Каков порядок установки счетчиков? Кто должен учитывать потери и искать незаконные врезки? Во всем этом попытались разобраться журналисты "Волга Ньюс".

В свою очередь, жители продолжают высказывать недовольство. "Когда мы обо всем этом узнали, сначала просто не поверили, — жалуется Екатерина Короткова, жительница дома по адресу: ул. Свободы, 17. — Но потом получили подтверждение, что нас незаконно, на основании протоколов собрания, которое мы не проводили, перевели в УК "Возрождение". С декабря и по настоящий момент в управлении нашим домом творится какой-то бардак. Именно по этой причине и до тех пор, пока незаконные действия не прекратятся, мы решили по квитанциям не платить. Люди вынуждены откладывать, пенсионеры и инвалиды не могут получать компенсацию. Вот мы и дошли до точки кипения. 31 марта мы собрались и решили защищать наши дома вместе. Сейчас наше обращение находится на рассмотрении губернатора".

В случае если жители посчитают, что смена УК произошла без учета мнения большинства, или у них будут сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы. При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.

Люди и законы

Казалось бы, в чем проблема — собрать настоящее собрание собственников, высказаться за возвращение в ЖКС (или переход в "Возрождение"), оформить это решение по всем правилам и отослать в ГЖИ, которая обязана внести изменения в реестр. Обитатели многих домов, недовольные "новогодним переходом", именно так и сделали. И тут выяснилась интересная деталь — почти в каждом доме имеются квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. И это дает право участвовать в каждом собрании представителям городского департамента управления имуществом (ДУИ). Жилищный кодекс РФ требует уведомить эту организацию официально за 10 дней до собрания. Конечно, в таких тонкостях закона почти все, даже старшие по домам, оказались не осведомлены, никто никого не уведомлял, что и побудило ДУИ подать в суд с требованием опротестовать протоколы "повторных" собраний.

Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить С 1 июля в 63-м регионе ожидается плановое подорожание коммунальных услуг. В этом году цены поднимутся на 3-6,5%. Чем обоснованы эти платежи, можно ли их снизить, и как вести переговоры с управляющей компанией? На эти вопросы отвечали эксперты в рамках круглого стола "ЖКХ — вопросы и ответы".

С формальной точки зрения чиновники правы и действовали строго в рамках закона. Впрочем, и в домах, где претензии со стороны ДУИ отсутствуют, нашлись некие собственники, обратившиеся с жалобой в ГЖИ с той же самой просьбой — наложить на протоколы запрет вплоть до решения суда. Вот только объяснения представителей Госжилинспекции, что они не имеют права называть имена и фамилии обиженных из-за закона о неразглашении персональных данных, только подлили масла в огонь возмущения недовольных.

Копите наши денежки…

Стоит последовать призыву заместителя главы администрации Самары Владимира Василенко и не вставать на сторону ни той, ни другой УК, а думать только об интересах жителей. "Главный, кто сегодня определяет, кого нанять, — это житель, — говорит он. — Мы не встаем на сторону той или иной управляющей компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию — это наш гражданин".

Если следовать этой логике, главная проблема, с которой столкнулись обитатели спорных территорий, — коммунальные платежи. Чиновники уверяют: те, кто сегодня платит по квитанциям "Возрождения", ничего не потеряют, даже если их дома в итоге вернутся к ЖКС. А тем, кто не платит — все-таки лучше платить.

Но в 48 многоквартирных домов уже несколько месяцев не приходят квитанции за тепло и горячую воду. Представители ПТС утверждают, что ждут урегулирования вопроса, "Возрождение" через свои квитанции сообщает, что счета будут выставлены позднее. Людям предлагают "откладывать и копить" до прояснения ситуации. Что же касается жильцов, получавших компенсацию за услуги ЖКХ, теперь они такой возможности лишены.

Вадим Бородин, глава администрации Советского района Самары:

— И ЖКС, и "Возрождение" — это две лицензированные управляющие компании, они допущены на рынок услуг ЖКХ, и пусть решают свои разногласия в рамках закона, в судах. Мы — на стороне жильцов, наша задача — следить, чтобы все услуги им оказывали качественно, вовремя и в надлежащем объеме. Сейчас по каждому дому мы собираем информацию и оказываем необходимую помощь — кому консультацией, кому в подготовке документов, кому в организации и проведении собраний. Никто не имеет права оказывать давление на жильцов, диктовать им условия.