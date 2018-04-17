Что предлагает туристический рынок в наступающем сезоне

До начала сезона летних отпусков осталось совсем немного времени, и если вы еще не определились с местом для отдыха, то самое время это сделать. Рост курса доллара и евро еще не повод отказывать себе в поездке в Европу. Если же вы настроились на отдых в России, туроператорам тоже есть что предложить.

Куда, если не за границу?

Обострение дипломатических отношений между Евросоюзом и Россией вызвало вполне обоснованные волнения у самарцев, планировавших провести свой отпуск за границей. Прежде всего, всех интересует вопрос оформления виз. Но беспокойство напрасно: на данный момент сокращения визовых центров не произошло, как не планируется и увеличение сроков открытия виз.

Между Самарой и Рождествено начинают курсировать речные трамваи С завтрашнего утра, 17 апреля, на Волге начинается сезон весенней пассажирской навигации. Суда будут курсировать между Самарой и Рождествено с 6 утра и до 8 вечера.

Второй важный момент — рост курса иностранной валюты по отношению к рублю, вызвавший удорожание туров. Некоторые туристы оказались вынуждены изменить свои планы в пользу путешествий по России. По мнению специалистов туристического рынка, тех, кто переориентировался на внутренний туризм, совсем немного.

"Если человек весь год мечтал побывать, например, в Италии и посмотреть Рим и Ватикан, то едва ли вместо этого он согласится отдохнуть в Сочи, — считает начальник туристического отдела ГК "Авитекс" Ольга Макеева. — Я думаю, скорее стоит ожидать переориентации с отелей более высокого уровня на более низкий, а также сокращения продолжительности отдыха".

Летим в Европу

В этом сезоне операторы туристического рынка отмечают снижение спроса на туры в Испанию, что связано с внутриполитической обстановкой в этой стране. Туристам там по-прежнему рады, вот только нет гарантии в том, что все необходимые иностранным гостям службы будут работать в штатном режиме.

Многие путешественники в этом сезоне отдадут предпочтение Греции или Италии. Тем более что Греция обещает выдавать визы в ускоренном режиме. Что же касается Италии, новинкой этого сезона станут прямые перелеты из Самары не в Римини, а в Болонью, откуда будут начинаться туристические программы. В этом городе более современный аэропорт, а географическое положение предполагает дополнительные возможности для шопинга и развлечения туристов.

По-прежнему огромным спросом у туристов пользуется и Турция. Любители экскурсионного отдыха могут воспользоваться не только чартерными авиарейсами на наиболее популярные морские курорты, но и регулярными рейсами в Стамбул, откуда предлагаются очень удобные стыковки для дальнейшего путешествия по стране.

Какие лагеря примут самарских школьников этим летом В этом году бронирование льготных путевок в детские оздоровительные лагеря будет происходить поэтапно в течение трех дней: 13 и 28 апреля и 11 мая. Родителям предстоит оплатить часть стоимости детского отдыха, остальное компенсирует бюджет. Работать в Самарской области будут по-прежнему 52 учреждения. Как сообщили в администрации Самары, закрытие лагерей и сокращение профильных смен в связи с проведением чемпионата мира по футболу не планируется.

Доступная Азия

Из всех стран Азии наиболее популярными среди самарцев остаются Объединенные Арабские Эмираты. На протяжении всего года туда можно отправиться из аэропорта Курумоч, воспользовавшись регулярными авиарейсами.

"В этой стране постоянно что-то строится и меняется, поэтому туристам интересно приезжать туда снова и снова, — комментирует Ольга Макеева. — Сейчас Эмираты стали более демократичными, чем раньше. Кроме того, в прошлом году для россиян был упрощен визовый режим — теперь виза выдается в аэропорту по прилете, оформлять ее заранее не нужно. В стране появилось много отелей, ориентированных на туристов со средним уровнем достатка, поэтому туры в эту страну стали более доступными".

Сочи или Крым?

Ну и, конечно же, к приему гостей готовы Краснодарский край и Крымский полуостров. В отличие от зарубежных курортов, наши российские в меньшей степени зависят от курса иностранных валют.

"Сочи в этом году обещают стать рекордным направлением по количеству перелетов из аэропорта Курумоч, — рассказывает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — Семь авиакомпаний еженедельно будут совершать порядка 15 рейсов. В Крым пассажиров будут доставлять самолеты трех авиакомпаний, перелеты в Симферополь будут осуществляться пять дней в неделю. Кроме того, благодаря открытию моста через Керченский пролив, который состоится уже в этом сезоне, увеличится поток туристов, прибывающих на Крымский полуостров на собственном автотранспорте".

Тот факт, что количество авиарейсов в Сочи в разы превышает количество перелетов в Крым, специалисты объясняют тем, что к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи построили много хороших отелей, дополнительно появилось около девяти тысяч номеров на курорте "Бархатные сезоны" и около пяти тысяч номеров на "Красной горке" и "Роза хуторе". Кроме того, была отстроена инфраструктура, рассчитанная на прием гостей как в зимний, так и в летний периоды. Также к олимпиаде был построен тематический "Сочи-парк", весьма привлекательный для туристов, отдыхающих с детьми.

С теплохода на автобус

В наименьшей степени от ситуации на международном рынке зависит стоимость речных круизов по Волге. Причем в некоторых компаниях до сих пор действует акция раннего бронирования. Как пояснила руководитель самарского офиса теплоходной компании "ВолгаWolga" Светлана Брунелли, цены на круиз повышаются каждые две недели — и так вплоть до даты отправления.

Отправиться путешествовать по воде можно хоть на Урал, хоть в низовье Волги. Весьма востребованы у самарцев комбинированные программы, когда круиз дополняется двухдневным автобусным туром с экскурсионной программой или отдыхом на турбазе.

Михаил Мальцев, врио руководителя департамента туризма Самарской области:

— Сочетание пляжного отдыха с возможностью посещения экскурсионных и развлекательных программ, а также интерес к Сочинскому наследию обеспечивает повышенный спрос на это направление. На курортах Крыма нет такого современного номерного фонда, плюс доставка на полуостров обходится несколько дороже. Поэтому Крымское направление пока немного проигрывает Краснодарскому.