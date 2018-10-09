Клиенты транспортной компании "Ратек" не могут забрать свои грузы из опечатанного склада

ООО "Ратэк" проработало на рынке 20 лет и имело более 120 филиалов в России и Казахстане. Тем не менее, по всей вероятности, транспортная компания покидает рынок грузоперевозок, в то время как сотни ее клиентов продолжают ждать свои посылки.

В августе 2018 года пользователи различных форумов друг за другом стали жаловаться на компанию "Ратэк": люди, оплатившие ее услуги, не могли получить свои посылки. "Груз завис в Самаре, склады опечатаны, — пишет одна из пострадавших. — Я дозвонилась до офиса, мне прислали письмо, что со всех бедолаг собирают по 3 тыс. рублей. Решила заплатить, чтобы хоть как-то получить свой груз, который проделал путь от Тольятти до Самары. При том, что жду я его в Волгограде…"

Критическая масса подобных историй в определенный момент зашкалила. Поэтому корреспондент "Волга Ньюс" решила лично пообщаться с пострадавшими. Одной из них стала Оксана Сингурова, которая уже около месяца ждет свою посылку, отправленную из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. "Все это время груз лежал в Самаре, — сетует девушка. — Склад опечатали по причине неуплаты долгов, сотрудникам сильно задерживают зарплату, номер горячей линии уже не работает. Мы отправляли груз при переезде — в нашей посылке все теплые вещи, включая детские. На улице ведь уже не май!"

Как не ошибиться при выборе компании по ремонту техники Бытовая техника имеет свойство ломаться, причем чаще всего после окончания гарантийного срока ее использования. Наверное, поэтому организаций, занимающихся ремонтом электроники, в Самаре довольно много. Но некоторые из мастеров не спешат качественно выполнять свою работу.

Мы побывали на складе, чтобы узнать, как клиентам "Ратэка" забрать свои посылки. Найти нужное место оказалось не так просто — судя по реквизитам компании, склад находился по адресу: пр. Мальцева, литера Л, дом 7. По факту же нам пришлось проехать чуть обратно в сторону Заводского шоссе по проезду Мальцева и повернуть в первый встретившийся проулок. Там по указателям мы нашли нужное нам здание.

Склад выглядел заброшенным: пустырь, вокруг ни души, лестница забаррикадирована деревянными поддонами. Ко входу не пробраться. Дверь в офис компании надежно заперта, но, к нашему удивлению, на стук тут же отреагировал охранник. Он выглянул из окна и уверенно заявил: "Компания приказала долго жить. Банкроты". На наши увещевания и мольбы ответ был прост: "Созванивайтесь с Андреем Лямасовым — начальником склада, вот вам его сотовый. Правда, он трубку уже не берет". И действительно, указанный номер оказался отключен.

Связавшись с еще несколькими пострадавшими, мы выведали "правильный" номер начальника склада, по которому периодически отвечали на звонки. К слову, Оксана с его помощью получила свою посылку, правда, за это пришлось заплатить дополнительную сумму. Так же поступил и Алексей из Пензы — небольшой пакет ему отдали бесплатно, а груз потяжелее — за 1,5 тыс. рублей.

Как отмечают юристы, в подобных ситуациях для начала стоит понять, является ли компания официальным банкротом, и в зависимости от этого пытаться решить проблему "полюбовно" или же идти в суд. Что же касается возврата арестованных грузов, то здесь действовать стоит через правоохранительные органы. "Лучше прийти на склад вместе с сотрудниками полиции, — комментирует ситуацию глава общественной организации "Защита прав потребителей Самарской области" Федор Разагатов. — Брать дополнительную плату с вас никто не имеет права, поскольку это не обусловлено договорными отношениями".

Екатерина Корнеева, член Палаты адвокатов Самарской области:

— Для начала стоит понять, является ли компания официальным банкротом. Проверить это можно на сайтах kad.arbitr.ru или bankrot.fedresurs.ru. Если нет, то нужно подать претензию на имя компании и, если ответ не придет в течение 30 дней, идти в суд. Если же компания объявлена банкротом официально, то необходимо подать заявление в арбитражный суд.