Как обезопасить себя от интернет-мошенников

Жители региона стали осторожнее. Полицейские сообщают, что самарцы все реже попадаются на уловки разного рода аферистов. По крайней мере заявлений об интернет-мошенничествах в этом году стало на 20% меньше, чем годом ранее. И все-таки расслабляться не стоит: виртуальные Остапы Бендеры ежедневно совершенствуют способы увода реальных денег из кошельков населения.

Решили купить новое авто? Зашли на электронную доску объявлений — и вот она, машина мечты! Сверкает на фото отполированным бампером, прилагается и еще десяток снимков с разных ракурсов. Цена ниже рыночной, сразу понятно: надо скорее брать, пока товар не "увели" из-под носа. Только вот беда: продавец говорит, что срочно уехал в командировку, да и его уже одолевают другие потенциальные покупатели. Но конечно, если вы готовы перевести на банковскую карту аванс… Аванс вы срочно переводите. И ни машины, ни продавца вы больше не видите.

Как не ошибиться при выборе компании по ремонту техники Бытовая техника имеет свойство ломаться, причем чаще всего после окончания гарантийного срока ее использования. Наверное, поэтому организаций, занимающихся ремонтом электроники, в Самаре довольно много. Но некоторые из мастеров не спешат качественно выполнять свою работу.

"Бывает и обратная ситуация, — рассказывает начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов. — Выставляете на сайте объявлений сообщение о продаже чего-то, вам вскоре звонит покупатель. Говорит, что ему срочно нужен этот товар, и он прямо сейчас переведет вам на карту аванс или всю сумму целиком. Вы даете номер карты. Затем мошенник просит сообщить имя-отчество-фамилию и код безопасности, написанный на обороте карте, говорит, что он сейчас в банке, и его об этом спрашивают. Не кладя трубки ваш собеседник переводит ваши деньги, и в какой-то момент просит сообщить ему номер в пришедшей вам для подтверждения операции SMS. После этого вы лишаетесь денег, которые были на вашем счету".

Казалось бы все знают, что нельзя никому сообщать подобную информацию. И все-таки периодически кто-то попадается на эту уловку. Но бывает и так, что пользователь ничего не собирается покупать. Просто листает ленту социальной сети, и вдруг в личные сообщения ему пишет человек с предложением ботинок Prada за две тысячи рублей. Рассказывает, что в его магазине срочная ликвидация товара, "вот, кстати, есть еще и шубы с невероятно большой скидкой…"

В Самаре открылся Центр по защите электронных прав граждан В начале сентября в Самаре при поддержке Общероссийского народного фронта был создан первый в России Центр по защите цифровых прав граждан. Этот орган намерен заниматься оказанием поддержки и содействия в области реализации прав граждан в Интернете.

"Совет тут такой — внимательно изучите страничку продавца перед заказом. Давно ли она создана, кто в друзьях, — продолжает Василий подкорытов. — Лучше рассчитывайтесь за покупку по факту ее получения — наложенным платежом. Но и тут никто не застрахован. Были случаи, когда вместо сенсорного телефона присылали кнопочный, а то и вовсе статуэтку или кружку".

Опасность подстерегает и на интернет-сайтах магазинов. Во-первых, если уж очень хочется что-то заказать, наведите справки: проверьте, находится ли магазин в реальном мире по указанному на сайте адресу, узнайте, есть ли услуга самовывоза. А еще почитайте отзывы о магазине. Только не на самом сайте (ведь их могут написать создатели интернет-странички), а на широких просторах интернета. "Иногда мошенники создают страницу с адресом, похожим на адрес страницы официального магазина. Такое даже с сайтами банков случается", — предупреждает эксперт.

"Бывают случаи, когда на мобильный телефон приходят сообщения вроде "Смотри, Василий, какую фотку откопала", — продолжает Подкорытов. — Человек проходит по ссылке, и в этот момент на его телефон загружается вирус, который получает доступ к приложению онлайн-банка. Далее приложение начинает отправлять SMS для провода операций по переводу ваших денег с банковской карты. Причем вы можете даже не заметить этого. А кроме того, такие вирусы могут рассылать по списку ваших контактов новые SMS со ссылками на вредоносную программу".

Подобные "вредоносы" могут попадать на телефон при скачивании файлов и программ из незащищенных источников. Поэтому всегда скачивайте музыку, фильмы и приложения с помощью предустановленных программ. И конечно же следует использовать антивирус. Ну, а если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию. По "горячим следам" преступление будет раскрыто быстрее, и у вас появятся шансы вернуть свои деньги.