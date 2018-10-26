Как обезопасить себя от интернет-мошенников

Жители региона стали осторожнее. Полицейские сообщают, что самарцы все реже попадаются на уловки разного рода аферистов. По крайней мере заявлений об интернет-мошенничествах в этом году стало на 20% меньше, чем годом ранее. И все-таки расслабляться не стоит: виртуальные Остапы Бендеры ежедневно совершенствуют способы увода реальных денег из кошельков населения.
Решили купить новое авто? Зашли на электронную доску объявлений — и вот она, машина мечты! Сверкает на фото отполированным бампером, прилагается и еще десяток снимков с разных ракурсов. Цена ниже рыночной, сразу понятно: надо скорее брать, пока товар не "увели" из-под носа. Только вот беда: продавец говорит, что срочно уехал в командировку, да и его уже одолевают другие потенциальные покупатели. Но конечно, если вы готовы перевести на банковскую карту аванс… Аванс вы срочно переводите. И ни машины, ни продавца вы больше не видите.
"Бывает и обратная ситуация, — рассказывает начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов. — Выставляете на сайте объявлений сообщение о продаже чего-то, вам вскоре звонит покупатель. Говорит, что ему срочно нужен этот товар, и он прямо сейчас переведет вам на карту аванс или всю сумму целиком. Вы даете номер карты. Затем мошенник просит сообщить имя-отчество-фамилию и код безопасности, написанный на обороте карте, говорит, что он сейчас в банке, и его об этом спрашивают. Не кладя трубки ваш собеседник переводит ваши деньги, и в какой-то момент просит сообщить ему номер в пришедшей вам для подтверждения операции SMS. После этого вы лишаетесь денег, которые были на вашем счету".
Казалось бы все знают, что нельзя никому сообщать подобную информацию. И все-таки периодически кто-то попадается на эту уловку. Но бывает и так, что пользователь ничего не собирается покупать. Просто листает ленту социальной сети, и вдруг в личные сообщения ему пишет человек с предложением ботинок Prada за две тысячи рублей. Рассказывает, что в его магазине срочная ликвидация товара, "вот, кстати, есть еще и шубы с невероятно большой скидкой…"
"Совет тут такой — внимательно изучите страничку продавца перед заказом. Давно ли она создана, кто в друзьях, — продолжает Василий подкорытов. — Лучше рассчитывайтесь за покупку по факту ее получения — наложенным платежом. Но и тут никто не застрахован. Были случаи, когда вместо сенсорного телефона присылали кнопочный, а то и вовсе статуэтку или кружку".
Опасность подстерегает и на интернет-сайтах магазинов. Во-первых, если уж очень хочется что-то заказать, наведите справки: проверьте, находится ли магазин в реальном мире по указанному на сайте адресу, узнайте, есть ли услуга самовывоза. А еще почитайте отзывы о магазине. Только не на самом сайте (ведь их могут написать создатели интернет-странички), а на широких просторах интернета. "Иногда мошенники создают страницу с адресом, похожим на адрес страницы официального магазина. Такое даже с сайтами банков случается", — предупреждает эксперт.
"Бывают случаи, когда на мобильный телефон приходят сообщения вроде "Смотри, Василий, какую фотку откопала", — продолжает Подкорытов. — Человек проходит по ссылке, и в этот момент на его телефон загружается вирус, который получает доступ к приложению онлайн-банка. Далее приложение начинает отправлять SMS для провода операций по переводу ваших денег с банковской карты. Причем вы можете даже не заметить этого. А кроме того, такие вирусы могут рассылать по списку ваших контактов новые SMS со ссылками на вредоносную программу".
Подобные "вредоносы" могут попадать на телефон при скачивании файлов и программ из незащищенных источников. Поэтому всегда скачивайте музыку, фильмы и приложения с помощью предустановленных программ. И конечно же следует использовать антивирус. Ну, а если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию. По "горячим следам" преступление будет раскрыто быстрее, и у вас появятся шансы вернуть свои деньги.
Нередко взламывают и страницы в соцсетях. Чтобы этого не допустить, полицейские советуют не открывать неизвестные ссылки. А если вам пришло сообщение от друга с просьбой прислать ему денег — вполне вероятно, что он стал жертвой "взлома". Деньги переводить по такой онлайн-просьбе не нужно, лучше перезвоните и узнайте, действительно ли ему нужна ваша помощь.