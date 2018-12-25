Первый трофей сезона: на Василях поймана щука на 8 килограммов

В воскресенье, 23 декабря житель Самары Андрей Надулин в очередной раз отличился трофейной щукой, пойманной на жерлицы в одной из проток на Васильевских островах. Из его отчета, опубликованного на форуме Samarafishing, следует, что хищница взяла на достаточно крупного окуня под самый конец рыбалки. Вес рыбины составил больше 8 килограммов. На данный момент это самая крупная зафиксированная на видео щука, пойманная нынешней зимой в области.

Напомним, что Андрей Надулин в декабре регулярно отмечается "зачетными" экземплярами. Последний такой же трофей им был пойман ровно год назад, 25 января примерно в тех же местах.