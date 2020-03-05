Самарский школьник открыл сезон "жидкой" воды зачетной щукой

Зубастую хищницу 16-летний житель областного центра поймал на спиннинг в черте города в Волге на Вилоновском спуске.

"Наконец-то я дождался того, чего ждал всю зиму, а именно открытой Волги, - пишет Иван на форуме "Рыбалка в Самаре и Самарской области". - Волга отлично открылась, льдин практически нету, и те маленькие. До обеда сидел в школе, и уже думал о рыбалке. После школы бегу домой, меняю учебный рюкзак на рыболовный и мчу на реку! Приезжаю на Волгу, погода сказка, течение на удивление слабое".

Молодой рыболов пишет, что начать ловлю с волнореза, потратив на это целый час. Не увидев поклевки, он переместился на пляж, где летом ловил судака на вечерней зорьке.

"Обычно весной на Волге бешеный тек воды и ловля ведется на груза 30+. Сегодня я ловил на 16…

Постепенно облавливая прибрежную бровку, на выбросе я получаю приличный такой щелчок. Подсечка вылетела автоматически, все-таки руки не забыли. Чую рыба хорошая, понимаю что щука, а стоит у меня флюр… Форсированное вываживание, затаскиваю ее на берег и пошли эмоции", - делится своими впечатлениями Иван.