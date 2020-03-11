В Самаре охотника, поймавшего в капкан лисицу, оштрафовали на тысячу рублей

На минувшей неделе мировой суд Кинельского района Самарской области привлек к административной ответственности гражданина Е., допустившего нарушение Правил охоты.

Как сообщает областной департамент охоты и рыболовства, в январе текущего года мущина с помощью капкана добыл лисицу, не имея при этом охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки. По результатам рассмотрения дела в суде нарушителю было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Два капкана были конфискованы и переданы на утилизацию.

Сообщается также, что с начала 2020 года сотрудники департамента выявили 209 нарушений. Возбуждено четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В бюджет Самарской области возмещено 916 500 рублей в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам и окружающей природной среде.