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Рыбалка и охота

Под Сызранским кремлем прошли соревнования на Кубок Самарской области по зимней блесне

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 декабря на акватории реки Сызранки состоялся первый в этом сезоне официальный спортивный турнир по ловле рыбы из-подо льда на блесну. Как он проходил, подробно рассказал в своем сюжете Сергей Герман.

Самым удивительным "бонусом" соревнований стал карась весом под килограмм. Однако он не был принят в зачет, так как цель рыбаков была хищная рыба. Что же касается финальных результатов и победителей, то с лучшим результатом на взвешивание пришел Алексей Самохвалов - общий вес пойманных им окуней составил 2225 граммов. Его напарники по команде "Ледобур" также не подвели, и в итоге, заняв первое место, взяли главный приз.

Добавим, что следующие официальные соревнования по зимней рыбалке пройдут на территории Черновского водохранилища 12 января 2019 года. Участники будут пытаться поймать как можно больше мирной рыбы на мормышку.

Теги: рыбалка и охота рыбаки рыба рыбалка Герман Сергей Сызрань увлечение соревнования
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