Под Отрадным двое браконьеров поймали кабана в петлю

Как сообщают в областном департаменте охоты и рыболовства, 25 декабря прошлого года севернее села Алтухово Кинель-Черкасского района производственный охотничий инспектор ООиР "Ермак" выявил и с помощью специальных технических средств — фотоловушек зафиксировал осуществление неустановленными лицами незаконной охоты на кабана с применением петли.

Происшествие было зафиксировано на территории охотничьего хозяйства "Отрада", о чем инспектор незамедлительно сообщил специалисту департамента, курирующему территорию. По прибытии на место специалист департамента вместе с сотрудниками ДПС обнаружили автомобиль марки УАЗ, в котором находилось двое граждан. С учетом имеющейся представленной им видеозаписи они признали свою вину в совершении незаконной охоты. После этого нарушители были доставлены на место установки капканов, где и была обнаружена незаконно добытая особь кабана (самец в возрасте 8 месяцев).

О происшедшем было сообщено в дежурную часть территориального ОВД, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, обнаружили и зафиксировали следы незаконной добычи, изъяв орудие охоты и убитого кабана.

Согласно расчету размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам в результате незаконной добычи кабана в возрасте до 1 года, составляет 90 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ.

Добавим, что работа по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области продолжалась в течение всех праздничных дней наступившего 2019 года. По результатам проведения рейдовых мероприятий должностными лицами департамента составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, за допущенные нарушения Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512.

Кроме того, выявлено три факта незаконной добычи охотничьих ресурсов — одной особи лося на территории Шенталинского района, шести особей косули на территории Алексеевского района, а также одной особи косули на территории Ставропольского района Самарской области. Обо всех фактах было незамедлительно сообщено в территориальные правоохранительные органы. В настоящее время по указанным преступлениям проводятся проверки в соответствии с требованиями ст. ст. 144, 145 УПК РФ.