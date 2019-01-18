В 2018 году в регионе за незаконную охоту возбуждено 28 уголовных дел

В четверг, 17 января, состоялось совместное совещание, в ходе которого руководство департамента охоты и рыболовства Самарской области встретилось с охотпользователями. Недавно назначенный руководитель ведомства Виктор Трусов подвел итоги работы за 2018 год и заострил внимание на организации профилактической работы в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как отметил Виктор Трусов, в минувшем году благодаря совместным с охотопользователями и органами правопорядка действиям на территории охотугодий области было зафиксировано 35 случаев незаконной охоты. В результате оперативной работы было принято 28 решений о возбуждении уголовных дел. Это ровно в два раза больше, чем в 2017 году. Между тем, по словам полковника полиции, начальника отдела по раскрытию и расследованию преступлений управления организации дознания ГУ МВД РФ по Самарской области Светланы Мещеряковой, из 28 дел лишь одно было направлено в суд. Расследование 24 дел было приостановлено по формальным причинам. В остальных случаях суд постановил отказать в рассмотрении дел.



"Мы имеем негативную тенденцию по расследованию данного рода дел, - говорит Мещерякова. - Конечно, это косвенно связано с тем, что увеличилось количество сообщений. Но в большей степени причина - в неудовлетворительной работе по сбору вещественных доказательств, некачественном проведении доследственных проверок и осмотре мест происшествия, а также несвоевременном сообщении о выявленных фактах браконьерства".



К слову, один из последних случаев незаконной охоты был зафиксирован в Алексеевском районе Самарской области, где в новогодние праздники было обнаружено шесть туш косуль. На место происшествия была вызвана оперативная группа, однако, со слова Мещеряковой, приехавший следователь не привлек к осмотру экспертов, не изъял следы преступления. В результате уголовное дело, скорее всего, будет прекращено - по причине невозможности установления лиц, причастных к преступлению.



Тем не менее, как отмечают в департаменте охоты и рыболовства, в нынешнем году все факты браконьерства будут отрабатываться с особой скрупулезностью, в полном соответствии с действующими инструкциями. Благодаря этому, а также более тесному сотрудничеству с органами дознания, по мнению Виктора Трусова, показатели раскрываемости и передачи уголовных дел в суд должны вырасти.