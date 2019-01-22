"Это крокодил": на Васильевских островах пойман очередной трофейный хищник

В воскресенье, 20 января, на Волге, в районе Васильевских островов, рыболовы из Чапаевска поймали и вытащили на лед гигантскую щуку.

Как сообщает на своей странице Вконтакте пользователь Дмитрий Куликов, "бонус" был пойман на жерлицу. Вес зубастой хищницы составил 9,5 кг. При этом рыбина поначалу никак не хотела пролезать в лунку диаметром 130 мм, после чего рядом было пробурено 150-миллиметровое отверстие. И только тогда трофей удалось поднять на лед.

После того как фотография щуки была размещена в самарских рыболовных группах в социальных сетях, форумчане наперебой начали поздравлять удачливых рыболовов, а рыбине уже успели дать прозвище "крокодил".