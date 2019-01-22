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Рыбалка и охота

"Это крокодил": на Васильевских островах пойман очередной трофейный хищник

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 января, на Волге, в районе Васильевских островов, рыболовы из Чапаевска поймали и вытащили на лед гигантскую щуку.

Фото: vk.com/dmitr_kulikov

Как сообщает на своей странице Вконтакте пользователь Дмитрий Куликов, "бонус" был пойман на жерлицу. Вес зубастой хищницы составил 9,5 кг. При этом рыбина поначалу никак не хотела пролезать в лунку диаметром 130 мм, после чего рядом было пробурено 150-миллиметровое отверстие. И только тогда трофей удалось поднять на лед.

После того как фотография щуки была размещена в самарских рыболовных группах в социальных сетях, форумчане наперебой начали поздравлять удачливых рыболовов, а рыбине уже успели дать прозвище "крокодил".

Теги: рыбаки река Волга Самарская область
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