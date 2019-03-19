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Рыбалка и охота

Рыбак из Самары поймал и тут же продал щуку на 11 кг

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 марта на реке Татьянка житель Самары Владимир Владимиров поймал на жерлицу трофейную щуку — как показало взвешивание, она "потянула" больше чем на 11 кг.

Фото: vk.com/fish_nsk

Как сообщает интернет-сообщество "Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской области", счастливчик рыбачил в компании своих единомышленников. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Причем, как пишет сам Владимир, клюнула зубастая хищница на верхоплавку.

Сам процесс вываживания рыбины из 130-миллиметровой лунки доставляет отдельное удовольствие. В видео пришлось отключать звук: рыбаки в таких ситуациях зачастую несдержанны.

После того как щука была поднята на лед, Владимир решил не отпускать ее, и продал за 1200 рублей своему товарищу.

Теги: рыбалка Самара
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