Раз в девять лет и копченый карп клюет

В субботу, 16 марта, клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области" отпраздновал свое девятилетие рыболовными соревнованиями на Черновском водохранилище.
Зная о том, что всю зиму область заметало снегом, перед соревнованиями подъезд к дамбе на водохранилище как следует расчистили, за что организаторы мероприятия выразили особую благодарность руководителю Самарамелиоводхоза Андрею Хохлову.
Сбор и регистрация участников прошли перед шлагбаумом у дамбы, и в 10 утра был дан сигнал старта.
По условиям соревнований ловить можно было любую рыбу, но только на мормышку с насадкой мотыля, опарыша, манки, хлеба, теста, без эхолотов. Минимальная дистанция между лунками участников составляла пять метров. В зачет шла любая рыба.
Участие в турнире приняло 25 рыбаков, что довольно странно, ведь год назад в это же место и время приехало более сотни любителей зимней рыбалки.
И тем не менее награды нашли своих героев. В номинации Big Fish победителем стал Иван Гичко, поймавший самую крупную за день плотвичку на 75 граммов.
По общему улову результаты распределились следующим образом:
1 место - Гичко Иван (вес 2 кг 570 г);
2 место - Гаршин Николай (вес 2 кг 320 г);
3 место - Корнеев Григорий (вес 2 кг 265 г).
Ну и, наконец, под занавес соревнований был вручен главный приз — двухкилограммовый копченый карп. Его "заработал" самарский рыболов Александр Шейкин.