Раз в девять лет и копченый карп клюет

В субботу, 16 марта, клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области" отпраздновал свое девятилетие рыболовными соревнованиями на Черновском водохранилище.

Зная о том, что всю зиму область заметало снегом, перед соревнованиями подъезд к дамбе на водохранилище как следует расчистили, за что организаторы мероприятия выразили особую благодарность руководителю Самарамелиоводхоза Андрею Хохлову.

Сбор и регистрация участников прошли перед шлагбаумом у дамбы, и в 10 утра был дан сигнал старта.

По условиям соревнований ловить можно было любую рыбу, но только на мормышку с насадкой мотыля, опарыша, манки, хлеба, теста, без эхолотов. Минимальная дистанция между лунками участников составляла пять метров. В зачет шла любая рыба.

Участие в турнире приняло 25 рыбаков, что довольно странно, ведь год назад в это же место и время приехало более сотни любителей зимней рыбалки.

И тем не менее награды нашли своих героев. В номинации Big Fish победителем стал Иван Гичко, поймавший самую крупную за день плотвичку на 75 граммов.

По общему улову результаты распределились следующим образом:

1 место - Гичко Иван (вес 2 кг 570 г);

2 место - Гаршин Николай (вес 2 кг 320 г);

3 место - Корнеев Григорий (вес 2 кг 265 г).

Ну и, наконец, под занавес соревнований был вручен главный приз — двухкилограммовый копченый карп. Его "заработал" самарский рыболов Александр Шейкин.