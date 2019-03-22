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Рыбалка и охота

Под Кинелем пройдут любительские соревнования по мормышке

КИНЕЛЬ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 марта, сообщество "Рыбаки Самары" организует любительские соревнования по ловле рыбы на мормышку. Мероприятие пройдет на карьере "Новый" недалеко от Кинеля.

Стоимость участия - 500 рублей. Место сбора участников - парковка рядом с водоемом. Координаты 53.255329, 50.584527.

Регистрация - в 8:30, старт соревнований - в 9:00, окончание в 14:00. Подведение итогов и награждение - 14:30-15:00.

Как сообщают организаторы, участники могут приехать с семьями - после спортивной части ожидаются шашлыки и уха. Победителей будут ждать призы от спонсоров соревнований - магазинов "Практик63", "Рыболовный спорт", "Формула рыбалки", "Рыболов-маркет", "Рыбацкий стан", "Рыболов 63", а также рыболовного магазина "Ирбис".

Теги: рыбалка соревнования Кинельский район Сельские районы
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