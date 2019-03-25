В Самаре официально завершили сезон спортивной зимней рыбалки

В воскресенье, 24 марта на Новом карьере неподалеку от города Кинель состоялись последние в этом сезоне областные соревнования по зимней рыбалке. Организатором турнира выступил клуб "Рыбаки Самары".

На водоем вышло около сотни любителей этого непростого увлечения. Несмотря на плюсовую температуру, которая стоит в губернии вот уже больше недели, передвигаться по замерзшей поверхности карьера можно было совершенно спокойно. Более того, чтобы сделать в многослойном 80-сантиметровом весеннем льду лунку, спортсменам приходилось буквально вгрызаться в него своими бурами. В результате чтобы найти свое "клевое" место выносливости и сил хватило не всем.

Почти половина участников вернулись к взвешиванию с парой десятков рыбешек. Повезло лишь самым опытным рыболовам: третье место соревнований занял Александр Ковалев, "серебро" досталось Константин Данилов, "золото" — Василий Савельев. В номинации Big Fish главный приз завоевал Вячеслав Куркин (на фото сверху), поймавший густеру на 135 граммов.