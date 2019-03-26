Что посмотреть на выставке "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге"?

Традиционная выставка в "Экспо-волге" соберет всех любителей индустрии активного отдыха на одной площадке. На протяжении 4-х дней гостей выставки ждет экспозиция последних достижений мира охоты, рыбалки и туризма, общение с коллегами и единомышленниками, обучающие семинары и мастер-классы от известных профессионалов и титулованных спортсменов.

Уже в первый день выставки 28 марта запланирована насыщенная деловая программа. В 12.00 состоится официальная церемония открытия выставки. Затем департамент охоты и рыболовства Самарской области проведет семинар с охотопользователями круглый стол, посвященный правовым вопросам нового охотничьего сезона. Будет организован стенд выдачи охотничьих билетов и разрешений.

Для рыбаков Средневолжское ТУ Росрыболовства организует семинар, на котором заместитель начальника Самарского отдела Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Галина Сидорова расскажет о новых правилах рыбалки, условиях и нормах вылова в Самарской области.

Во все дни выставки на семинарах и мастер-классах поделятся опытом такие титулованные профессионалы рыбной ловли, призеры многих рыболовных турниров, как Максим Дубковский, Андрей Чуланов, Олег Маракушев, Андрей Старков.

29 марта секретами подманивания птицы и зверя поделится известный специалист по охотничьим манкам, директор клуба "Возрождение традиций русской охоты" Игорь Графов.

Не менее насыщенными будут и выходные. 30 марта в рамках выставки пройдет областная выставка охотничьих собак. Для посетителей с детьми организована отдельная развлекательная программа с упражнениями на скалодроме, игрой лазертаг и многими другими развлечениями.



Отдельным сюрпризом будет участие в акциях от наших партнеров и возможность получить от них множество небольших подарков в виде воблеров, приманок, прикормок и др. Главными призами станут туристическое кресло, бинокль, подводное ружье и эхолот. Подробности акции, а так же полная программа выставки на сайте www.fishexpo-volga.ru.