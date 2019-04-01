Любители активного отдыха открыли сезон вместе с выставкой

Ровно на четыре дня выставочный зал "Экспо-Волги" превратился в интерактивный музей для всех любителей и профессионалов активного спорта, рыбалки и охоты. С 28 по 31 марта здесь прошла 16-я выставка "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге". Для многих это не просто хобби, это любимое дело и неотъемлемая часть жизни.

Выставку посетили более 7 тысяч человек. Гостям было из чего выбрать. Сотни снастей, навигационное и спортивное снаряжение, лодки, катера, мотоциклы и квадроциклы. Словом, все для полноценного отдыха. 70 компаний из разных регионов России представили свою продукцию.

Посетители были приятно удивлены не только экспозицией, но и деловой программой. Свыше 30 мероприятий деловой программы для самых увлеченных охотников и рыболовов. Сотни селфи и миллионы разговоров с единомышленниками. Лекции и встречи провели именитые профессионалы из разных городов России.

Рыболов-спортсмен, призер и победитель турниров, проводимых под эгидой Лиги профессионалов спортивной ловли голавля спиннингом Максим Дубковский провел семинар на тему "Чемпионат мира по спиннингу с лодок 2019 в ЮАР. Как это было". Игорь Графов провел авторский мастер-класс "Все, что необходимо знать для охоты на гуся и утку. Способы подманивания других видов птиц и зверей". Олег Маракушев собрал увлеченных посетителей на семинар "Поиск хищника на незнакомой акватории. Выбор перспективных мест ловли. Общение в формате "вопрос — ответ". Профессиональный рыболов-спортсмен, блогер Александр Худяков рассказал про особенности ловли "Щуки в траве".

Как всегда гостей радовал скалодром, роуп-джампинг и активити-зона для маленьких гостей. В субботу в павильоне В состоялась выставка охотничьих собак, которая собрала много гостей с четвероногими друзьями.