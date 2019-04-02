Самарская энергетическая компания вошла в число лучших работодателей страны

В этом году лучшим работодателем стала Госкорпорация “Росатом”. ПАО “Газпром нефть” снова на втором месте, как два года назад (в прошлом году компания спустилась на пятую строчку). А лидер предыдущих лет — компания “Сибур” — на этот раз на третьем месте. “Райффайзенбанк” поднялся с 14-й строчки на седьмую.
Единственная компания, попавшая в список 265 лучших работодателей - ООО “ОСГ”, занимающаяся энергетикой, добычей и переработке сырья. Сообщется, что на предприятии, оказавшемся по итогам анализа на 205-й строчке, в настоящий момент трудится от 100 до 500 человек.
Полный рейтинг 2018 года опубликован на сайте компании.
Ежегодный “Рейтинг работодателей России” от HeadHunter — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Участие в нем добровольное и бесплатное: компании сами решают, готовы ли они к оценке со стороны. Единственное ограничение на участие в рейтинге — численность персонала. Она должна быть более ста человек.
Рейтинг учитывает внутреннюю оценку — мнение работающих в компании сотрудников, оценку эффективности работы HR-подразделения (для этого специалисты заполняют профессиональную анкету, составленную с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.), а также внешнюю оценку — мнение о компании соискателей, ищущих работу.