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Образование и работа

Самарская энергетическая компания вошла в число лучших работодателей страны

МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году лучшим работодателем стала Госкорпорация “Росатом”. ПАО “Газпром нефть” снова на втором месте, как два года назад (в прошлом году компания спустилась на пятую строчку). А лидер предыдущих лет — компания “Сибур” — на этот раз на третьем месте. “Райффайзенбанк” поднялся с 14-й строчки на седьмую.

Единственная компания, попавшая в список 265 лучших работодателей - ООО “ОСГ”, занимающаяся энергетикой, добычей и переработке сырья. Сообщется, что на предприятии, оказавшемся по итогам анализа на 205-й строчке, в настоящий момент трудится от 100 до 500 человек.

Ежегодный “Рейтинг работодателей России” от HeadHunter — один из наиболее авторитетных, а также крупнейший по охвату компаний-участников. Участие в нем добровольное и бесплатное: компании сами решают, готовы ли они к оценке со стороны. Единственное ограничение на участие в рейтинге — численность персонала. Она должна быть более ста человек.

Рейтинг учитывает внутреннюю оценку — мнение работающих в компании сотрудников, оценку эффективности работы HR-подразделения (для этого специалисты заполняют профессиональную анкету, составленную с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.), а также внешнюю оценку — мнение о компании соискателей, ищущих работу.

Полный рейтинг 2018 года опубликован на сайте компании.

Теги: HeadHunter рейтинг работодатель компании Самара ООО "ОСГ"
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