Прокуратура разъяснила негативные последствия работы без оформления трудового договора

В непростой экономической ситуации, которая наблюдается в стране, граждане все чаще стали соглашаться на трудоустройство без оформления трудовых договоров. "Несомненна такая ситуация далека от нормы, - комментирует ситуацию прокурор Кошкинского района Олег Дубков. - Граждане поднимают это уже после наступления негативных последствий. Одним из таких последствий может быть увольнение по инициативе работодателя, без соответственного внесения записи в трудовую книжку. В таком случае единственным правильным решением будет обращение в суд с заявлением об установлении факта трудовых отношений, а также внесении соответствующих записей в трудовую книжку".

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. "Несмотря на это, работодатели игнорируют требования закона и не заключают с работниками трудовые договоры", - констатирует Олег Дубков.

Для признания факта наличия трудовых отношений суды учитывают показания свидетелей, подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, оплату выполненной работы и другие обстоятельства. При отсутствии доказательств получения заработной платы, отказа работодателя предоставить суду сведения о получении выплат, суд будет рассчитывать выплаты по минимальному размеру оплаты труда в регионе. Также, следует отметить, что с исковым заявлением о восстановлении трудовых прав граждан в суд вправе обратиться прокурор.