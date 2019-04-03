Высокий уровень оплаты труда и стабильность компании — наиболее важные факторы при выборе работы по оценкам работодателей и соискателей. На третьем месте для представителей компаний — удобство расположения места работы, для соискателей — карьерные перспективы.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какие характеристики играют наиболее значимую роль при выборе работы. В опросах приняли участие представители 500 российских компаний и 1600 россиян, находящихся в поиске работы.

Какие интеллектуальные соревнования помогут поступить в вуз В ноябре традиционно стартует очередной этап Всероссийской олимпиады школьников, а также начнутся заочные этапы профильных олимпиад, организуемых вузами. Победители этих соревнований получат значительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Как выяснилось, высокий уровень оплаты труда — решающий фактор при выборе работы, так считают 74% представителей кадровых служб. На втором месте — стабильность и устойчивость компании (50%). Удобное расположение офиса назвали важным фактором 38% респондентов-работодателей. 27% опрошенных считают, что соискателей привлекают ясные перспективы карьерного роста. Немаловажную роль при выборе работы, по мнению работодателей, играют комфортная психологическая обстановка и адекватность начальства (по 21%). Достойный компенсационный пакет назвали одним из решающих факторов 15% работодателей, имидж компании — 14%. 8% HR-менеджеров считают, что соискателям важны перспективы личностного роста. Еще по 7% опрошенных утверждают, что соискателей помогут привлечь интересные задачи и прозрачная система управления. Баланс работы и личной жизни как важный фактор для соискателя назвали 6% респондентов. Возможность прохождения обучения и корпоративную культуру в качестве решающих факторов при выборе работы назвали по 2% представителей работодателей.

А вот среди соискателей высокий уровень оплаты труда как приоритетный фактор при выборе работы отмечает чуть больше половины опрошенных (53%). 46% назвали важным постоянство и устойчивость компании. На перспективы карьерного роста обращают внимание 34% кандидатов. Работать в компании под руководством адекватного начальства хотят 33% опрошенных. Каждый четвертый респондент существенным фактором считает комфортную психологическую обстановку (25%). 24% сотрудников хотят профессионально расти и развиваться в процессе работы. Об удобном расположении места работы задумываются 22% респондентов. Россиянам, находящимся в поиске работы, важны интересные задачи и эффективная система управления (по 11%). Достойный компенсационный пакет оценит каждый десятый. 9% опрошенных хотят, чтобы работа не создавала помех для семьи. 6% респондентов заинтересованы в возможности корпоративного обучения. Имидж и репутация компании важны для 5% россиян. Корпоративную культуру считают существенным фактором при выборе работы лишь 2% опрошенных.

Мужчины чаще женщин (59% и 47% соответственно) отмечали необходимость высокой заработной платы. Потребность решать интересные рабочие задачи у мужчин также выше, чем у женщин (15 и 9% соответственно). Женщинам же важнее работать в благоприятной атмосфере (33% против 17% среди мужчин). Удобное расположение офиса для женщин важнее, чем для мужчин (27 и 17%).

Ранее проведенные аналогичные исследования показывают, что соискатели стали уделять больше внимания своему потенциальному руководству: адекватность начальства сегодня важна 33%, в 2015 году — 27%. Представители работодателей также стали чаще отмечать важность этого параметра: 21% сегодня и 15% в 2015 году. Удобство расположения места работы в качестве одного из наиболее важных факторов соискатели стали называть чаще: 22% против 19% в 2015 году. Представители работодателей также значительно чаще стали говорить о том, что информация о месте расположения будущей работы может стать решающим фактором при выборе работодателя: 28% в 2015 году и 38% сегодня.