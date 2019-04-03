Эксперты Авито: средняя зарплата за год в Самаре выросла на 6,3%

Сервис "Авито.Работа" проанализировал изменения на рынке труда в Самаре по итогам первого квартала 2019 года. Выяснилось, что средняя зарплата выросла на 6,3% за год, но в то же время снизилась на 0,3% за квартал, достигнув 33,6 тыс. рублей в месяц.

По итогам первого квартала в Самаре в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса. На них суммарно пришлось около 63,9% всех актуальных вакансий в городе. За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу “автомобильный бизнес” - на 1,8 п.п., самое большое снижение - на группу “продажи” - на 2,5 п.п.

Среди соискателей работы за первые три месяца 2019 года самый большой интерес вызвали вакансии по группам “транспорт, логистика”, “без опыта, студенты”, “строительство”, “продажи” и “производство, сырье, с/х”. На вакансии в этих пяти группах пришлось 72,7% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Максимальный прирост спроса за год пришелся на группу “без опыта, студенты” (2,7 п.п.), а максимальное снижение - на “продажи” (минус 2,9 п.п.).

Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных оказались строители - им платили в среднем 43 900 рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми были студенты, которым предлагали всего 27 400 рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты производственников (на 14,8%), снизились - у продавцов (на -0,7%).

Добавим, что в первом квартале 2019 года среди 23 крупных городов самая высокая средняя зарплата традиционно предлагалась соискателям в Москве (53 300 рублей в месяц), второе место занял Санкт-Петербург (46 100 рублей), а третье разделили Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар (по 36 900 рублей). Самая низкая зарплата отмечена в Волгограде (28 600 рублей), Барнауле (29 200 рублей), а также Саратове и Тольятти (29 900 рублей). Оклады увеличились во всех 23 городах: от 3,2% в Волгограде до 9,5% в Новосибирске.