16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Где в Самаре ребенку помогут выучить иностранные языки Самарская область оказалась на 34-й строчке рейтинга регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах Какие характеристики играют наиболее значимую роль при выборе работы Самарская энергетическая компания вошла в число лучших работодателей страны Вакансия официант

Образование и работа

Где в Самаре ребенку помогут выучить иностранные языки

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 17
Версия для печати

Знание иностранных языков всегда было и остается важной составляющей жизни успешного человека. Во-первых, это престижно. Устраиваясь на работу, можно произвести хорошее впечатление и в будущем продвигаться по карьерной лестнице. Во-вторых, это путешествия. Всегда интересно узнать что-то новое о культуре другой страны. И, в-третьих, это знакомства. Международные связи, обмен культурным опытом — еще один повод выучить новый язык.

Фото: http://tomsawyer-club.ru

В Самаре, найти курсы для обучения иностранным языкам достаточно просто, выбор школ самый разнообразный. Помимо лекционных занятий, многие организации практикуют поездки за границу, летние выездные лагеря и предлагают помощь для сдачи международных экзаменов.

Как справиться с проблемами речи у первоклашки Как справиться с проблемами речи у первоклашки
Логопеды утверждают, что сегодня чуть ли не более половины детей имеют проблемы с речью. Обсудим, как родителям обезопасить своего ребенка от подобных бед и к кому обращаться, если есть проблема.

Например, английский клуб для детей и подростков “Том Сойер” имеет восемь филиалов в Самаре, что очень удобно при выборе ближайшего места обучения. В клубе есть возможность записаться на бесплатное тестовое занятие, где преподаватель оценит способности к знанию языка и предложит наиболее подходящую группу для дальнейшего посещения. Программы рассчитаны на разные языковые группы: малыши 4-5 лет, школьники 6-12 лет, подростки 13-18 лет. Также “Том Сойер” предлагает помощь в подготовке для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и международного экзамена “Cambridge”, сертификаты которого ценятся очень высоко и помогают получить достойное образование и успешную карьеру за рубежом. Занятия в английском клубе проходят два раза в неделю на протяжении девяти месяцев. Количество часов и стоимость зависят от возраста. Продолжительность занятия - от 30 до 90 минут, а стоимость от 400 до 900 рублей за один урок. Кстати, большой популярностью у посетителей клуба пользуется летный английский лингвистический лагерь, который располагается в загородном центре “Лесная сказка”. Помимо природы и развлечений на свежем воздухе, изучение английского языка здесь проходит ежедневно в игровой форме. Также у участников смены есть уникальная возможность живого общения с носителями языка, что значительно поможет развить навыки понимания английского.

Экзаменационный центр “Language Assistant” принимает учеников разного возраста. Любой желающий выучить или подтянуть английский язык может записаться на занятия в группе или индивидуально, также есть возможность первого бесплатного занятия, чтобы определить уровень знаний. Программы обучения рассчитаны на разные направления: от начального до продвинутого уровня, бизнес-английский, английский для медицинских работников, для предпринимателей и т.д. Помимо подготовки сдачи международного кэмбриджского экзамена, в “Language Assistant” предлагают обучение за рубежом. Дети и подростки могут практиковать свой английский 2-3 недели на Мальте, в Великобритании, Ирландии и на Кипре. А для желающих поступить в ВУЗы Великобритании есть возможность более длительной годовой поездки в страну на курсы International Foundation, проходящие на базе университетов и колледжей.

Какие интеллектуальные соревнования помогут поступить в вуз Какие интеллектуальные соревнования помогут поступить в вуз
В ноябре традиционно стартует очередной этап Всероссийской олимпиады школьников, а также начнутся заочные этапы профильных олимпиад, организуемых вузами. Победители этих соревнований получат значительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Английский, испанский, немецкий, китайский, французский, итальянский — большой набор языков обучения доступен в языковой школе “Speaking Planet”. Для школьников, дошкольников, студентов и взрослых людей преподаватели подберут индивидуальную или групповую программу в зависимости от пожеланий каждого. Можно выбрать занятия в офисе школы, с выездом на адрес обучаемого, или выбрать “Экспресс курсы” с подбором индивидуального дня и времени занятий, онлайн курсы по скайпу или даже занятия в паре. Курсы подготовки проводят преподаватели международного уровня, а также носители языка, владеющие русским. Чтобы успешно применять на практике усвоенный материал и избавиться от языкового барьера, в школе существует разговорный клуб, который организует пространство для общения. Там проводят беседы-дискуссии полностью на английском языке, что способствует лучшему усвоению и понимаю английской речи.

В Самаре можно изучить и китайский, японский и корейский языки. Институт Восточной культуры — это пространство, где в процессе их обучения узнавать больше о тонкостях культуры стран Китая, Кореи и Японии. Курсы длятся от пяти месяцев и занятия проводятся один раз в неделю по два часа, в конце прохождения курса можно получить сертификат. Чтобы процесс обучения был не скучным, преподаватели организуют тематические уроки, мероприятия игрового характера. Занятия доступны в формате индивидуального общения с преподавателем, уроки по скайпу и в группах.

Екатерина Мальцева, преподаватель кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации Самарского университета:

- В современном мире необходимо изучать иностранные языки. Мы живем в век информатизации, глобализации и интернационализации. Специалист, выпускник вуза должен обладать знанием иностранного языка и в первую очередь английского, потому что это международный язык. В какую бы страну мира вы не поехали, вы везде будете разговаривать на английском. Также сейчас широко развивается изучение китайского. Этот язык очень важен, так как Китай - быстроразвивающаяся страна, у которой хорошие отношения с Россией. Если вы специалист широкого профиля, высококлассный специалист, но не знаете иностранного языка, тогда ваши возможности продвижения по карьерной лестнице значительно уменьшаются.

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5