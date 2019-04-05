Где в Самаре ребенку помогут выучить иностранные языки

Знание иностранных языков всегда было и остается важной составляющей жизни успешного человека. Во-первых, это престижно. Устраиваясь на работу, можно произвести хорошее впечатление и в будущем продвигаться по карьерной лестнице. Во-вторых, это путешествия. Всегда интересно узнать что-то новое о культуре другой страны. И, в-третьих, это знакомства. Международные связи, обмен культурным опытом — еще один повод выучить новый язык.

В Самаре, найти курсы для обучения иностранным языкам достаточно просто, выбор школ самый разнообразный. Помимо лекционных занятий, многие организации практикуют поездки за границу, летние выездные лагеря и предлагают помощь для сдачи международных экзаменов.

Как справиться с проблемами речи у первоклашки Логопеды утверждают, что сегодня чуть ли не более половины детей имеют проблемы с речью. Обсудим, как родителям обезопасить своего ребенка от подобных бед и к кому обращаться, если есть проблема.

Например, английский клуб для детей и подростков “Том Сойер” имеет восемь филиалов в Самаре, что очень удобно при выборе ближайшего места обучения. В клубе есть возможность записаться на бесплатное тестовое занятие, где преподаватель оценит способности к знанию языка и предложит наиболее подходящую группу для дальнейшего посещения. Программы рассчитаны на разные языковые группы: малыши 4-5 лет, школьники 6-12 лет, подростки 13-18 лет. Также “Том Сойер” предлагает помощь в подготовке для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и международного экзамена “Cambridge”, сертификаты которого ценятся очень высоко и помогают получить достойное образование и успешную карьеру за рубежом. Занятия в английском клубе проходят два раза в неделю на протяжении девяти месяцев. Количество часов и стоимость зависят от возраста. Продолжительность занятия - от 30 до 90 минут, а стоимость от 400 до 900 рублей за один урок. Кстати, большой популярностью у посетителей клуба пользуется летный английский лингвистический лагерь, который располагается в загородном центре “Лесная сказка”. Помимо природы и развлечений на свежем воздухе, изучение английского языка здесь проходит ежедневно в игровой форме. Также у участников смены есть уникальная возможность живого общения с носителями языка, что значительно поможет развить навыки понимания английского.

Экзаменационный центр “Language Assistant” принимает учеников разного возраста. Любой желающий выучить или подтянуть английский язык может записаться на занятия в группе или индивидуально, также есть возможность первого бесплатного занятия, чтобы определить уровень знаний. Программы обучения рассчитаны на разные направления: от начального до продвинутого уровня, бизнес-английский, английский для медицинских работников, для предпринимателей и т.д. Помимо подготовки сдачи международного кэмбриджского экзамена, в “Language Assistant” предлагают обучение за рубежом. Дети и подростки могут практиковать свой английский 2-3 недели на Мальте, в Великобритании, Ирландии и на Кипре. А для желающих поступить в ВУЗы Великобритании есть возможность более длительной годовой поездки в страну на курсы International Foundation, проходящие на базе университетов и колледжей.

Какие интеллектуальные соревнования помогут поступить в вуз В ноябре традиционно стартует очередной этап Всероссийской олимпиады школьников, а также начнутся заочные этапы профильных олимпиад, организуемых вузами. Победители этих соревнований получат значительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Английский, испанский, немецкий, китайский, французский, итальянский — большой набор языков обучения доступен в языковой школе “Speaking Planet”. Для школьников, дошкольников, студентов и взрослых людей преподаватели подберут индивидуальную или групповую программу в зависимости от пожеланий каждого. Можно выбрать занятия в офисе школы, с выездом на адрес обучаемого, или выбрать “Экспресс курсы” с подбором индивидуального дня и времени занятий, онлайн курсы по скайпу или даже занятия в паре. Курсы подготовки проводят преподаватели международного уровня, а также носители языка, владеющие русским. Чтобы успешно применять на практике усвоенный материал и избавиться от языкового барьера, в школе существует разговорный клуб, который организует пространство для общения. Там проводят беседы-дискуссии полностью на английском языке, что способствует лучшему усвоению и понимаю английской речи.

В Самаре можно изучить и китайский, японский и корейский языки. Институт Восточной культуры — это пространство, где в процессе их обучения узнавать больше о тонкостях культуры стран Китая, Кореи и Японии. Курсы длятся от пяти месяцев и занятия проводятся один раз в неделю по два часа, в конце прохождения курса можно получить сертификат. Чтобы процесс обучения был не скучным, преподаватели организуют тематические уроки, мероприятия игрового характера. Занятия доступны в формате индивидуального общения с преподавателем, уроки по скайпу и в группах.

Екатерина Мальцева, преподаватель кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации Самарского университета:

- В современном мире необходимо изучать иностранные языки. Мы живем в век информатизации, глобализации и интернационализации. Специалист, выпускник вуза должен обладать знанием иностранного языка и в первую очередь английского, потому что это международный язык. В какую бы страну мира вы не поехали, вы везде будете разговаривать на английском. Также сейчас широко развивается изучение китайского. Этот язык очень важен, так как Китай - быстроразвивающаяся страна, у которой хорошие отношения с Россией. Если вы специалист широкого профиля, высококлассный специалист, но не знаете иностранного языка, тогда ваши возможности продвижения по карьерной лестнице значительно уменьшаются.