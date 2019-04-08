16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Где в Самаре ребенку помогут выучить иностранные языки Самарская область оказалась на 34-й строчке рейтинга регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах Какие характеристики играют наиболее значимую роль при выборе работы Самарская энергетическая компания вошла в число лучших работодателей страны Вакансия официант

Образование и работа

Опубликованы самые высокие зарплаты апреля по наиболее конкурентным вакансиям

МОСКВА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 155
Версия для печати

Рекрутинговый сервис HeadHunter опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в категориях "ТОП-менеджеры", "фрилансеры", "маркетинг и PR", а также среди творческих профессий. Большинство мест открыты в столичном регионе, однако самарские специалисты вполне могут претендовать на эти весьма привлекательные должности.

В профобласти "Высший менеджмент" самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться.

1    Операционный директор/Генеральный директор    Москва    от 500 тыс. рублей на руки
2    VP PROD    Тула    от 400 000 до 700 000 рублей на руки
3    Директор по информационным технологиям    Москва    от 400 до 600 тыс. рублей на руки
4    Исполнительный директор    Москва    от 400 тыс. рублей на руки
5    Директор    Липецк    от 300 тыс. рублей на руки

Что касается предложений для работы на "удаленке", то больше всего вакансий предлагают ИТ-специалистам.

1    Senior PHP разработчик    Москва    от 3 500 до 5 500 EUR на руки
2    PHP Developer    Москва    от 230 000 до 300 000 рублей на руки
3    Golang разработчик    Москва    до 4 000 USD на руки
4    Старший Java-разработчик    Нижний Новгород    от 190 000 до 240 000 рублей до вычета НДФЛ
5    Веб-программист    Москва    до 2 500 EUR на руки

В профобласти "Маркетинг, реклама, PR" конкуренция ниже, чем по кадровому рынку в целом — на одну вакансию в среднем приходится 3,5 активных резюме. Самые привлекательные зарплаты предлагают, в основном, специалистам по интернет-маркетингу.

1    Директор по маркетингу    Воронеж    от 200 тыс. рублей до вычета НДФЛ
2    Продакт-менеджер (спецодежда)    Москва    от 180 тыс. рублей на руки
3    Интернет-маркетолог    Москва    от 150 до 250 тыс. рублей до вычета НДФЛ
4    Руководитель рекламного отдела    Санкт-Петербург    от 150 до 250 тыс. рублей на руки
5    Менеджер по маркетинговым коммуникациям    Москва    от 150 до 300 тыс. рублей на руки

Наконец, профобласть "Искусство, развлечения, масс-медиа" на втором месте по уровню конкуренции между соискателями (на первом — топ-менеджеры). Сейчас в этой профобласти на одну вакансию приходится в среднем по восемь активных резюме. По уровняю зарплат эта профобласть по итогам 2018 года находилась на 20-м месте из 28-ми.

1    Дизайнер продукта    Екатеринбург    от 200 тыс. рублей на руки
2    Арт-продюсер    Москва    от 150 до 250 тыс. рублей на руки
3    Колорист DaVinci Москва    Москва    от 500 до 5 000 USD на руки
4    Графический дизайнер    Москва    от 100 тыс. рублей на руки
5    Глава (редактор) новостного отдела в интернет-медиа    Москва    от 90 до 120 тыс. рублей на руки

Теги: работа занятость вакансии зарплата HeadHunter профессия
Комментировать

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5