Опубликованы самые высокие зарплаты апреля по наиболее конкурентным вакансиям

Рекрутинговый сервис HeadHunter опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в категориях "ТОП-менеджеры", "фрилансеры", "маркетинг и PR", а также среди творческих профессий. Большинство мест открыты в столичном регионе, однако самарские специалисты вполне могут претендовать на эти весьма привлекательные должности.

В профобласти "Высший менеджмент" самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться.

Что касается предложений для работы на "удаленке", то больше всего вакансий предлагают ИТ-специалистам.

В профобласти "Маркетинг, реклама, PR" конкуренция ниже, чем по кадровому рынку в целом — на одну вакансию в среднем приходится 3,5 активных резюме. Самые привлекательные зарплаты предлагают, в основном, специалистам по интернет-маркетингу.

Наконец, профобласть "Искусство, развлечения, масс-медиа" на втором месте по уровню конкуренции между соискателями (на первом — топ-менеджеры). Сейчас в этой профобласти на одну вакансию приходится в среднем по восемь активных резюме. По уровняю зарплат эта профобласть по итогам 2018 года находилась на 20-м месте из 28-ми.