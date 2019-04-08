Опубликованы самые высокие зарплаты апреля по наиболее конкурентным вакансиям

Рекрутинговый сервис HeadHunter опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в категориях "ТОП-менеджеры", "фрилансеры", "маркетинг и PR", а также среди творческих профессий. Большинство мест открыты в столичном регионе, однако самарские специалисты вполне могут претендовать на эти весьма привлекательные должности.
В профобласти "Высший менеджмент" самая высокая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 10,7 активных резюме. Но и зарплаты такие, за которые стоит побороться.
Что касается предложений для работы на "удаленке", то больше всего вакансий предлагают ИТ-специалистам.
1 Senior PHP разработчик Москва от 3 500 до 5 500 EUR на руки
2 PHP Developer Москва от 230 000 до 300 000 рублей на руки
3 Golang разработчик Москва до 4 000 USD на руки
4 Старший Java-разработчик Нижний Новгород от 190 000 до 240 000 рублей до вычета НДФЛ
5 Веб-программист Москва до 2 500 EUR на руки
В профобласти "Маркетинг, реклама, PR" конкуренция ниже, чем по кадровому рынку в целом — на одну вакансию в среднем приходится 3,5 активных резюме. Самые привлекательные зарплаты предлагают, в основном, специалистам по интернет-маркетингу.
1 Директор по маркетингу Воронеж от 200 тыс. рублей до вычета НДФЛ
2 Продакт-менеджер (спецодежда) Москва от 180 тыс. рублей на руки
3 Интернет-маркетолог Москва от 150 до 250 тыс. рублей до вычета НДФЛ
4 Руководитель рекламного отдела Санкт-Петербург от 150 до 250 тыс. рублей на руки
5 Менеджер по маркетинговым коммуникациям Москва от 150 до 300 тыс. рублей на руки
Наконец, профобласть "Искусство, развлечения, масс-медиа" на втором месте по уровню конкуренции между соискателями (на первом — топ-менеджеры). Сейчас в этой профобласти на одну вакансию приходится в среднем по восемь активных резюме. По уровняю зарплат эта профобласть по итогам 2018 года находилась на 20-м месте из 28-ми.
1 Дизайнер продукта Екатеринбург от 200 тыс. рублей на руки
2 Арт-продюсер Москва от 150 до 250 тыс. рублей на руки
3 Колорист DaVinci Москва Москва от 500 до 5 000 USD на руки
4 Графический дизайнер Москва от 100 тыс. рублей на руки
5 Глава (редактор) новостного отдела в интернет-медиа Москва от 90 до 120 тыс. рублей на руки
1 Операционный директор/Генеральный директор Москва от 500 тыс. рублей на руки
2 VP PROD Тула от 400 000 до 700 000 рублей на руки
3 Директор по информационным технологиям Москва от 400 до 600 тыс. рублей на руки
4 Исполнительный директор Москва от 400 тыс. рублей на руки
5 Директор Липецк от 300 тыс. рублей на руки