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Рыбалка и охота

Рыбаки сообщают о массовом заморе рыбы под Самарой

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рыболовы-любители и подводные охотники зафиксировали экологическое происшествие сразу на нескольких реках, впадающих в Волгу.

Фото: Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской области

На минувших выходных, после схода льда на реках Татьянке, Криуше и Сухой Самарке в Новокуйбышевском районе Самары, а также в окрестных затонах на поверхность стала всплывать мертвая рыба. Впервые об этом начали сообщать пользователи соцсетей. "За четыре года вижу такое впервые. Гранный, дача на берегу озера", - пишут в сообществе "Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской области". "У нас Чапаевка в одном месте даже "сгорела"... "Такая же ситуация на Татьянке", - отвечают форумчане.

Убедиться в этом смог и корреспондент "Волга Ньюс", прогулявшись от старого моста по ул. Главной до Волгаря и обнаружив вдоль берегов Самарки и Татьянки множество мертвых тушек рыбы и раков (на фото справа). Кстати, множество раков замечают и подводные охотники, ныряющие в районе Новокуйбышевска по затонам и протокам.

В чем причина массового замора - сброс нечистот или банальная нехватка кислорода, скорее всего уже выяснить не удастся. Рыболовы, приезжающие на Татьянку и Сухую Самарку, уже неоднократно жаловались на периодические масляные пятна и химический запах из-подо льда, после чего надолго пропадает даже мелкая рыба. Но увы, зимой выявить источник загрязнения очень сложно, а с приходом весны подобные инциденты уже не повторялись. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура никого до сих пор по факту подобных заявлений не оштрафовали.

Теги: рыбалка и охота экология рыбаки рыба Самара Самарка
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