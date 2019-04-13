В регионе начинается прием заявок на жеребьевку по распределению разрешений на добычу кабана

В соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" с 15 по 29 апреля 2019 года департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана в сезон охоты с 01.06.2019 по 28.02.2020 года.

Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку, которая заполняется в произвольной форме с указанием:

Заявки физическими лицами могут предоставляться:

Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский Самарской области.

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится 14 мая 2019 года в 14.00 часов по адресу: Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.