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Рыбалка и охота

В регионе начинается прием заявок на жеребьевку по распределению разрешений на добычу кабана

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" с 15 по 29 апреля 2019 года департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана в сезон охоты с 01.06.2019 по 28.02.2020 года.

Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку, которая заполняется в произвольной форме с указанием:

    1) фамилии, имени, отчества (если имеется), даты рождения физического лица;
    2) номера охотничьего билета физического лица;
    3) вид охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого намерено участвовать физическое лицо;
    4) наименования муниципального района Самарской области, на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) которого физическое лицо планирует осуществить охоту;
    5) контактного номера телефона, почтового адреса и (или) адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с физическим лицом.

  Заявки физическими лицами могут предоставляться:

    1) лично;
    2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
    3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
    — для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 171;
    — для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 208.

Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский Самарской области.

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится 14 мая 2019 года в 14.00 часов по адресу: Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.

Теги: департамент охоты и рыболовства СО Самарская область охота кабан
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