В регионе начинается прием заявок на жеребьевку по распределению разрешений на добычу кабана

В соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" с 15 по 29 апреля 2019 года департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу кабана в сезон охоты с 01.06.2019 по 28.02.2020 года.
Для участия в жеребьевке физические лица вправе подать только одну заявку, которая заполняется в произвольной форме с указанием:
Заявки физическими лицами могут предоставляться:
1) лично;
2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 171;
— для личных обращений жителей Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 208.
Добыча кабана будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов Богатовский, Большечерниговский, Камышлинский, Челно-Вершинский, Шенталинский Самарской области.
Жеребьевка по распределению разрешений на добычу кабана состоится 14 мая 2019 года в 14.00 часов по адресу: Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 213.
1) фамилии, имени, отчества (если имеется), даты рождения физического лица;
2) номера охотничьего билета физического лица;
3) вид охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого намерено участвовать физическое лицо;
4) наименования муниципального района Самарской области, на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) которого физическое лицо планирует осуществить охоту;
5) контактного номера телефона, почтового адреса и (или) адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с физическим лицом.