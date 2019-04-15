Под Тольятти пройдут первые в сезоне рыболовные соревнования на поплавочную снасть

В субботу, 20 апреля в селе Лопатино Ставропольского района (53.7241680,49.3543360) на территории рыбного хозяйства "Био-ресурс" пройдут рыболовные соревнования "Карась.Поплавок".

Как сообщают организаторы мероприятия, клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области", сбор участников назначена на 7 утра, регистрация - в 7:30, сами соревнования продлятся с 8:30 до 12:30, после чего всех ждет взвешивание улова, награждение и уха.

Ловить рыбу в рамках турнира разрешено только на поплавочную удочку. Участие в соревнованиях платное.