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Рыбалка и охота

Под Тольятти пройдут первые в сезоне рыболовные соревнования на поплавочную снасть

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 апреля в селе Лопатино Ставропольского района (53.7241680,49.3543360) на территории рыбного хозяйства "Био-ресурс" пройдут рыболовные соревнования "Карась.Поплавок".

Фото: Дмитрий Бурлаков

Как сообщают организаторы мероприятия, клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области", сбор участников назначена на 7 утра, регистрация - в 7:30, сами соревнования продлятся с 8:30 до 12:30, после чего всех ждет взвешивание улова, награждение и уха.

Ловить рыбу в рамках турнира разрешено только на поплавочную удочку. Участие в соревнованиях платное.

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