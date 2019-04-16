За первые дни весенней охоты на юге области выявлено 58 нарушений

13 апреля в регионе стартовала весенняя охота на пернатую и боровую дичь. На данный момент Департаментом охоты и рыболовства Самарской области выдано более 1700 разрешений, из них 1400 охотников выявили желание пойти на гуся в степные южные районы. В лесостепных районах на севере губернии охота откроется 27 апреля.

За два выходных, а также несколько предшествующих им дней в охотугодьях силами опергруппы департамента были проведены рейды, в результате которых было зафиксировано 58 нарушений в области охоты, по которым возбуждены административные дела. Изъято 10 единиц охотничьего оружия (в том числе два незарегистрированных ружья). Кроме того, 1 квадроцикл помещен под арест, поскольку его владелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Четыре человека были пойманы за добычу гуся вне установленных сроков охоты.

"К наиболее часто совершаемым нарушениям, из числа выявленных, следует отнести охоту без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охоту с подхода (вне укрытий), нахождение на механических транспортных средствах с расчехленным и заряженным охотничьим оружием, непринятие мер по отметке добытых охотничьих животных в разрешении до начала их первичной переработки или транспортировки", — рассказал главный консультант управления охраны животного мира Департамента охоты и рыболовства Самарской области Михаил Соколов.

По словам представителя департамента, весной для осуществления охоты на дичь запрещено использовать автомобили, квадроциклы и лодки. Охота разрешена только из укрытий. За нарушение этих правил предусмотрен штраф, лишение права на охоту и арест транспортного средства.