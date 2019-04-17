Самарцы впервые смогут написать Digital диктант

С 18 по 24 мая 2019 года впервые пройдет Digital диктант, который станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. В течение недели каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в сети и культуры общения.

В первый день — 18 мая — мероприятия в поддержку Digital диктанта пройдут во многих городах России. Те, у кого не будет возможности их посетить, смогут пройти тест в течение недели на сайте цифровойдиктант.рф, а также в специальном приложении. Диктант состоит из 30 вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18+), и разделенных на три смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий — кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

"В современном мире цифровая грамотность — это такие же важные знания, как уметь читать и писать для каждого жителя нашей планеты, — комментирует директор РОЦИТ Сергей Гребенников. - В 2015 году мы первыми заявили о цифровой грамотности пользователь Рунета и провели всероссийское исследование. В 2018 году была проведена четвертая волна, которая показала определенную динамику. Однако это всего лишь цифра и она не позволяет оценить свой личный уровень цифровых знаний. Всероссийская акция Digital диктант — важный шаг навстречу пользователям, который через увлекательное тестирование позволит прокачать их скиллы".

Отметим, что сегодня знание современных технологий — это одно из ключевых требований в большинстве профессий, а инновации — неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Россия по темпам роста потребления цифровых услуг занимает третье место в мире, при этом уровень цифровой грамотности ее жителей за 2018 год снизился на 14,7%. Во многом это связано с тем, что количество интернет- рисков растет. Количество россиян, столкнувшихся с ними в 2018 году, составило 74%, что превышает общемировой показатель в 66%. Кроме того, число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, за год выросло на 350%. Пройдя тест, участники смогут не только проверить свои знания, но и выявить области, требующие более глубокого изучения и, кроме того, сразу узнать правильные ответы на вопросы и получить рекомендации, которые помогут избежать негативных ситуаций в будущем. Digital диктант запущен в год празднования 25-летия домена.RU и всего Рунета, которое будет праздноваться на протяжении всего 2019 года.