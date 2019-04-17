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Рыбалка и охота

За три дня до запрета самарец подстрелил в Криуше 10-килограммового сазана

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: https://vk.com/fish_nsk

17 апреля подводный охотник из Самары Евгений Семин поделился в социальных сетях своим трофеем: "Криуша порадовала. 9500". На фото рядом с ружьем красуется солидных размеров сазан.

"Молодец! Вода не мутная", - спрашивают удачливого подвоха форумчане?

"Воду дали вчера, течка дикая дует, пока не мутная", - отвечает Евгений.

Напомним, 20 апреля на всех водоемах Самарской области начинается нерестовый запрет, который продлится до 10 июня. Подводная охота, а также ловля рыбы и раков с лодок все это время будут запрещены.

Теги: Самара Криуша подводная охота рыба
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