За три дня до запрета самарец подстрелил в Криуше 10-килограммового сазана

17 апреля подводный охотник из Самары Евгений Семин поделился в социальных сетях своим трофеем: "Криуша порадовала. 9500". На фото рядом с ружьем красуется солидных размеров сазан.

"Молодец! Вода не мутная", - спрашивают удачливого подвоха форумчане?

"Воду дали вчера, течка дикая дует, пока не мутная", - отвечает Евгений.

Напомним, 20 апреля на всех водоемах Самарской области начинается нерестовый запрет, который продлится до 10 июня. Подводная охота, а также ловля рыбы и раков с лодок все это время будут запрещены.