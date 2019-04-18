В Самаре пройдет третий фестиваль языков

20 апреля кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета приглашает всех жителей областной столицы на фестиваль языков.

Как отмечают организаторы, основная идея фестиваля — доступно и интересно рассказать о том, как многообразны языки разных народов. Площадки, которые будут работать в разных форматах, привлекут внимание не только школьников и абитуриентов, но и студентов, преподавателей и других посетителей.

Для гостей и участников фестиваля Александр Улантиков - основатель и руководитель арт-студии по ораторскому и актерскому мастерству "Orange" - проведет мастер-класс по основам успешной презентации, а приглашенный лектор Тамара Илюхина - переводчик, исследователь и популяризатор тибетского языка из Москвы, автор ряда учеников и пособий по тибетскому языку, расскажет о его истории.

В день фестиваля состоятся финалы сразу двух конкурсов: конкурса звучащих эссе и конкурса чтецов произведений на английском языке. Все желающие также смогут проверить свои знания культуры Германии и немецкого языка на тематической интерактивной площадке.

Как и всегда, основное внимание будет уделено языкам — хорошо известным и экзотическим. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от иностранных студентов, профессоров и доцентов Самарского университета и других университетов и языковых центров Самары по 16 языкам, среди которых: корейский, тибетский, армянский, болгарский, тамильский, французский, эсперанто и др.

Завершится фестиваль праздничным концертом.

Мероприятие состоится в 27 корпусе университета (Факультет филологии и журналистики, ул. Потапова, 64/163). Открытие - в 10:00.