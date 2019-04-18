В Самаре пройдет третий фестиваль языков

20 апреля кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета приглашает всех жителей областной столицы на фестиваль языков.
Как отмечают организаторы, основная идея фестиваля — доступно и интересно рассказать о том, как многообразны языки разных народов. Площадки, которые будут работать в разных форматах, привлекут внимание не только школьников и абитуриентов, но и студентов, преподавателей и других посетителей.
Для гостей и участников фестиваля Александр Улантиков - основатель и руководитель арт-студии по ораторскому и актерскому мастерству "Orange" - проведет мастер-класс по основам успешной презентации, а приглашенный лектор Тамара Илюхина - переводчик, исследователь и популяризатор тибетского языка из Москвы, автор ряда учеников и пособий по тибетскому языку, расскажет о его истории.
В день фестиваля состоятся финалы сразу двух конкурсов: конкурса звучащих эссе и конкурса чтецов произведений на английском языке. Все желающие также смогут проверить свои знания культуры Германии и немецкого языка на тематической интерактивной площадке.
Как и всегда, основное внимание будет уделено языкам — хорошо известным и экзотическим. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от иностранных студентов, профессоров и доцентов Самарского университета и других университетов и языковых центров Самары по 16 языкам, среди которых: корейский, тибетский, армянский, болгарский, тамильский, французский, эсперанто и др.
Завершится фестиваль праздничным концертом.
Мероприятие состоится в 27 корпусе университета (Факультет филологии и журналистики, ул. Потапова, 64/163). Открытие - в 10:00.
10:30 — 11:30 — Лекция Александра Улантикова "Что такое эффективная презентация?"
11:40 — 13:40 — Работа двух конкурсных площадок (конкурс звучащих эссе, конкурс на лучшее исполнение произведений на английском языке).
11:40 — 15:00 — Мастер-класс "Communicative Language Teaching (the basics for CELTA)" (школа "Трафальгар").
12:00 — 17:00 — Мастерские и интерактивные задания по страноведению Германии, немецким пасхальным традициям и немецкому языку.
13:00 — 14:00 — Лекция Тамары Илюхиной "Золотые письмена. История тибетского языка".
15:00 — 18:00 — Языковые мастер-классы.
18:30 — 20:00 — Заключительный концерт. Награждение победителей и призеров.