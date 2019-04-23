На пруду "Малое снежное" состоятся соревнования по ловле карася

12 мая группа "Рыбаки Самары" проводит любительские соревнования по ловле на поплавочную удочку.

Пруд "Малое снежное" находится в Волжском районе в 40 км от Самары, рядом с селом Сухая вязовка. Рыбалка на нем платная, впрочем, приняв участие в соревнованиях и отдав 500 рублей помимо улова можно претендовать на отличный "бонус". Как сообщают организаторы, победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия, главным из которых станет эхолот.

Все участники могут приехать с семьей. Регистрация начнется в 7:30, старт соревнований - в 8:00. Окончание в 14:00.

Подведение итогов и награждение с 14:30 до 15:00, после чего всех ждут шашлык и уха.