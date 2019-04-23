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Рыбалка и охота

На пруду "Малое снежное" состоятся соревнования по ловле карася

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 мая группа "Рыбаки Самары" проводит любительские соревнования по ловле на поплавочную удочку.

Фото: Архив «ВН»

Пруд "Малое снежное" находится в Волжском районе в 40 км от Самары, рядом с селом Сухая вязовка. Рыбалка на нем платная, впрочем, приняв участие в соревнованиях и отдав 500 рублей помимо улова можно претендовать на отличный "бонус". Как сообщают организаторы, победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия, главным из которых станет эхолот.

Все участники могут приехать с семьей. Регистрация начнется в 7:30, старт соревнований - в 8:00. Окончание в 14:00.
Подведение итогов и награждение с 14:30 до 15:00, после чего всех ждут шашлык и уха.

Теги: рыбалка и охота рыбалка соревнования Самара Волжский район
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