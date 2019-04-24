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Рыбалка и охота

Под Тольятти рыбаки за день поймали больше центнера карася

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля на водоеме "Биоресурс" недалеко от села Лопатино в Ставропольском районе прошли рыболовные соревнования.

Фото: РЫБАЛКА В САМАРЕ - САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На открытие сезона, организованное клубом "Рыбалка в Самаре и Самарской области", пиехало 47 участников. Для каждого из них был выделен отдельный сектор, после чего начались соревнования.

Карась клевал у всех, но чтобы побороться за гляные призы турнира, приходилось постоянно оставаться в тонусе. В результате каждый из трех счастливчиков, оказавшихся на пьедестале почета, выловил за отведенное на рыбалку время больше 10 килограммов. Первое место с результатом в 11 килограммов 720 граммов занял Денис Митусов. За ним расположились Геннадий Холодулин и Михаил Печерин. В номинации BIG FISH с карасем в 190 граммов всех обошел Михаил Ищук. Общий вес выловленной участниками соревнований в этот день превысил 100 кг.

Теги: рыбалка и охота рыбалка рыбаки соревнования Тольятти Лопатино
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