Карасевое Эльдорадо: под Самарой прошли соревнования по рыбной ловле

В воскресенье, 12 мая, недалеко от села Сухая Вязовка Волжского района на пруду "Малое Снежное" состоялись соревнования по любительской рыбалке на поплавочную удочку.

Интерес к мероприятию у самарских рыболовов-любителей и спортсменов был далеко не праздным. Помимо того, что все соскучились по теплым летним денькам и дружной компании единомышленников, так здесь еще представился отличный шанс попытать своего счастья на очень интересном водоеме. Пруд "Малое Снежное" открылся для любителей карасевой рыбалки относительно недавно и сразу завоевал симпатии "поплавочников". Озеро рядом с городом, удобный подъезд, чистые берега и, главное, присутствие в водоеме зачетного и, что немаловажно, очень вкусного карася.

Чтобы выйти с рыбой "на связь" и заодно попробовать выиграть призы соревнований, рано утром на берег пруда приехало около 30 участников. Ради такого случая прибыла и глава Сухой Вязовки Нина Кудрявцева. С ее слов, арендаторы этого и близлежащих озер в последние годы делают очень много для того, чтобы заброшенная некогда территория превратилась в место притяжения отдыхающих со всей Самарской области. "Наше население сначала приняло "в штыки", но сейчас здесь чистота и порядок, - говорит глава местного поселения. - Берега убираются, построили гостевые домики, установили туалеты, контейнерные площадки, мостки... Ребята нас поддерживают, и очень надеюсь, что скоро наше село станет одним из центров сельского туризма".

Ну, а тем временем рыбалка уже шла полным ходом. У всех клевала рыба, причем самого разного размера. Изредка на крючки участников влетали окуньки и ротаны. На противоположном берегу рыболовы, выступавшие вне зачета, пару раз умудрились поймать неплохих щучек. Однако это были скорее исключения из правил. В пруду целиком и полностью властвовал его величество карась.

Самый крупный экземпляр весом 335 граммов по итогам шести часов турнира на взвешивание предоставил 15-летний участник Вадим Стаченков. Среди других участников также стоит отметить самого юного рыболова, 8-летнего Артема Зайцева (результат - 1 кг 420 граммов). Счастливое седьмое место соревнований и главный приз - эхолот от компании "Практик" - достались Вадиму Асабину. Первое же место и кубок победителя добыл Константин Данилов. Он за время, отведенное на рыбалку, наловил 7 кг 376 г карасей.