На озере в Дубовом Умете 12-летнего рыбака едва не убило током

Как сообщают очевидцы, пострадал Ренат Г. 2007 года рождения. Ребенок получил сильнейший удар током от высоковольтного провода. Сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении ожогового центра больницы им. Пирогова.

"В ближайшее время требуется очередное переливание, - пишут на форуме Samarafishing.ru. - Нужны доноры с первой положительной группой крови. Ребенку делают по три операции в день, нужно много крови и оперативно".

Сдать кровь для Рената можно на станции переливания крови (Ново-Садовая, 156).