12-летний Ринат Гарифуллин, получивший удар током на рыбалке, скончался в больнице

Как сообщает источник в самарской городской больнице им. Пирогова, вчера, 22 мая мальчик, получивший ожоги 97% тела скончался, так и не придя в сознание.

Напомним, 12 мая 2019 года мальчик, отдыхавший вместе с отцом на озере "Кувшин" в Дубовом умете, получил через удочку удар током от высоковольтного провода, после чего с сильными ожогами был доставлен в больницу им. Пирогова.

17 мая родственница пострадавшего ребенка опубликовала в Twitter обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, из которого следует, что у ребенка ожоги 97% тела, а его состояние оценивается как критическое. К посланию женщина приложила фотографию заявления родителей пострадавшего мальчика от 17 мая прокурору Самарской области Константину Букрееву.

Родители мальчика утверждают, что, по словам врачей "скорой", такие случаи происходят ежегодно. В заявлении прокурору области родители мальчика потребовали провести проверку и принять меры, исключающие доступ людей к озеру и аналогичным местам, опасным для пребывания, а также установить виновников произошедшей трагедии и привлечь их к ответственности.

На минувшей неделе сотрудники отдела полиции по Волжскому району начали проверку по факту ЧП.