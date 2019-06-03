В Самаре зарплата в вакансиях для студентов за год выросла на 9%

Наступает лето - для студентов это долгожданная пора отдыха от лекций, экзаменов и в то же время возможность подработать. Эксперты Авито выяснили, что в Самаре работодатели с большим энтузиазмом, чем годом ранее, ждут соискателей без опыта: число вакансий выросло на 9,4%. Средняя зарплата увеличилась на 9,1% и достигла 26866 рублей в месяц.

Традиционно студенты ищут вакансии в сферах обслуживания и торговли. Но есть ряд профессий, где работодатели предъявляют минимальные требования к соискателям и куда устроиться довольно просто. Большинство этих вакансий связаны с физическим трудом. В Самаре больше всего в сегменте "Без опыта, студенты" востребованы грузчики - именно на эту специальность приходится 19,1% вакансий.

По данным Авито, 46,8% вакансий для студентов и соискателей без опыта работы в городе приходится на пять профессий. Общее число вакансий, которые не требуют опыта работы, увеличилось на 9,4% за год.

При широком разнообразии предложений для соискателей без опыта работодатели как по всей стране, так и в большинстве крупнейших городов активнее всего ищут грузчиков. В Барнауле больше всего нужны разнорабочие, а в Москве - курьеры, тогда как традиционные "студенческие" вакансии (промоутер, курьер, бариста, официант) пользуются у работодателей меньшим спросом.

Стоит отметить, что работодатели за год увеличили число вакансий в категории "Без опыта, студенты" во всех городах: от +4% в Нижнем Новгороде до 93% в Волгограде. При этом зарплаты также изменились в большую сторону. Максимально они выросли в Казани - на 26,9%, а сократились только в Барнауле (-1,1%), Воронеже (-1,3%), Волгограде (-7,5%) и Уфе (-8,1%).

Самая высокая средняя зарплата ожидаемо в Москве - 47129 рублей в месяц, а самая низкая - в Барнауле - 21107 рублей в месяц.

В масштабах всей страны зарплата выросла на 5,8% и составила 31 424 рубля в месяц.

Рейтинг городов по средней зарплате в категории "Без опыта, студенты", 2019 год

Российским студентам на Авито доступен широкий спектр вакансий в разных профессиональных сферах. Например, можно устроиться секретарем со средней заработной платой 29913 рублей в месяц, официантом (32941 рубль), промоутером (37882 рубля), кондуктором (18779 рублей) или водителем такси при наличии прав (33657 рублей).

С наступлением лета российские студенты могут обратить внимание на сезонные профессии, например, испытать свои силы в роли вожатого за 17309 рублей в месяц или поработать аниматором за 42094 рублей в месяц - это профессия с самой высокой зарплатой для соискателей без опыта в масштабах всей страны.