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Образование и работа

Компаний, принимающих на работу пенсионеров, стало больше

МОСКВА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За восемь лет работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 г. и 26% сегодня.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста. Выяснилось, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста. Еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь уровнем их квалификации и состоянием здоровья. 26% работодателей не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала.

Результаты исследования Superjob показывают, что чем крупнее компания, тем чаще ее рекрутеры рассматривают соискателей пенсионного возраста на общих основаниях: специалистов пенсионного возраста на все вакансии принимают 35% компаний малого бизнеса и каждое второе предприятие со штатной численностью от 1000 человек.

Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, - "соответствие квалификационным требованиям". Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%): "У нас IT-компания, с кандидатами данного возраста проблематично работать".

Результаты ранних исследований свидетельствуют: в период 2007-2011 гг. работодателей, принимающих на работу пенсионеров на общих основаниях, было меньше: 25-27%. В 2013 г. - уже 32%. Сегодня - 38%.

Возраст - вовсе не преграда для продолжения активной трудовой жизни. Если вы пенсионер, то рынок труда готов предоставить вам возможности, а найти их поможет Superjob. Как оставаться востребованным специалистом, даже если вам "50+"?

- Умейте решать сложные задачи на стыке компетенций.
- Учитесь в любом возрасте.
- Будьте гибкими, проявляйте желание решить поставленную задачу, используя современные возможности.
- Увлекайтесь тем, что делаете.

Исследования Superjob показывают, что квалифицированный специалист старшего возраста быстро проявит себя в новой компании и продвинется вверх, обогнав многих молодых коллег.

Теги: Superjob исследования пенсионная реформа работа трудоустройство
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