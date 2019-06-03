Компаний, принимающих на работу пенсионеров, стало больше

За восемь лет работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 г. и 26% сегодня.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста. Выяснилось, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста. Еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь уровнем их квалификации и состоянием здоровья. 26% работодателей не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала.

Результаты исследования Superjob показывают, что чем крупнее компания, тем чаще ее рекрутеры рассматривают соискателей пенсионного возраста на общих основаниях: специалистов пенсионного возраста на все вакансии принимают 35% компаний малого бизнеса и каждое второе предприятие со штатной численностью от 1000 человек.

Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, - "соответствие квалификационным требованиям". Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%): "У нас IT-компания, с кандидатами данного возраста проблематично работать".

Результаты ранних исследований свидетельствуют: в период 2007-2011 гг. работодателей, принимающих на работу пенсионеров на общих основаниях, было меньше: 25-27%. В 2013 г. - уже 32%. Сегодня - 38%.

Возраст - вовсе не преграда для продолжения активной трудовой жизни. Если вы пенсионер, то рынок труда готов предоставить вам возможности, а найти их поможет Superjob. Как оставаться востребованным специалистом, даже если вам "50+"?

Исследования Superjob показывают, что квалифицированный специалист старшего возраста быстро проявит себя в новой компании и продвинется вверх, обогнав многих молодых коллег.