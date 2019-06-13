Впервые на работу: Что писать в резюме неопытным сотрудникам

Первый выход на работу - это очень ответственно. Большинство потенциальных сотрудников боится проходить собеседование впервые, и это не удивительно, ведь у таких кадров нет опыта, и они не знают, что ждет их на новом месте. В любом случае опыт приходит со временем, и, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо начать что-то делать, поэтому познание "рабочего мира" для неопытных и молодых сотрудников неизбежно.

Чтобы претендовать на какую-либо должность, необходимо составить резюме. Многие сотрудники задаются вопросом, как это сделать, ведь опыта работы нет совсем. Что писать в документе, где основное внимание работодатели чаще всего обращают на ваши профессиональные навыки, опыт и прежние места работы? Без паники! Даже если раньше вы нигде не работали - не страшно. Работодатели с охотой берут подобных кадров на разные должности и "воспитывают" их под свое предприятие.

Начальник младше подчиненного: есть ли тут реальная проблема Молодые начальники зачастую опасаются принимать к себе в команду профессионалов существенно старше себя по возрасту, даже если это идеальный кандидат. Причем для кого-то понятие "существенно старше" - это разница лет в десять-пятнадцать, а для кого-то и пять лет кажутся критичными. Специалисты тоже, бывает, комплексуют, если начальник намного младше них. Хотя, казалось бы, какая разница, кому сколько лет, если речь идет о работе? Что стоит за этими стереотипами и как с ними бороться?

Полностью расслабляться все же не стоит, резюме составлять придется. Но что писать в данном документе? Екатерина Ященко, старший консультант международной рекрутинговой компании Hays, дает несколько советов неопытным сотрудникам.

Четко следуйте структуре

Не пытайтесь показать свою креативность в резюме, ваши идеи вряд ли будут одобрены. Не отклоняйтесь от стандартов заполнения документа, четко следуйте утвержденной структуре.

Укажите свою контактную информацию

Полное имя, телефон, электронная почта, адрес (с указанием улицы, района или станции метро) - это перечень необходимой информации в резюме о вас. Если есть желание, можете оставить ссылку на свою страничку в социальных сетях, некоторые работодатели обращают на это особое внимание.

Личная перспектива

Указывать то, что вы планируете реализовать в компании, совсем не обязательно, но наличие этого раздела выделит вас от остальных претендентов на должность. Пишите по факту, без воды и общих фраз: чего вы хотите добиться, каких целей достичь и что вы можете сделать для компании.

Также здесь следует указать вид организационной деятельности, которой вы занимались. Если вы были старостой курса или участвовали в волонтерских проектах, то напишите об этом. Работодатель должен понимать, готовы ли вы брать на себя дополнительную ответственность. Любой компании нужны постоянно развивающиеся и активные сотрудники.

Ваши возможности

В резюме вам следует указать и перечень того, чем вы владеете. Для конкретной вакансии - свой список навыков. Это может быть умение использовать компьютерные программы (Excel, PowerPoint, Access, 1C, SAP и др.), знание иностранных языков и многое другое. При этом обязательно укажите, где вы приобрели те или иные возможности.

Имеющийся опыт

Этот раздел очень важен для работодателя, ведь именно он покажет ваше желание развиваться и способность быть разносторонним сотрудником. Вам необходимо вспомнить все, с чем приходилось иметь дело: стажировка, практика, волонтерские проекты. Пишите четкие задачи, которые вы выполняли, указывайте даже самые, казалось бы, незначительные проекты, в которых участвовали .

Основное и дополнительное образование

Укажите все виды образования, имеющиеся в вашем арсенале. Также в графе "Дополнительное образование" обозначьте все курсы, семинары, тренинги, лекции, где вы совершенствовали свои профессиональные навыки.

Интересы

Данный раздел необходимо заполнять, если ваши интересы относятся к вашей профессиональной сфере и способствуют повышению навыков.

Рекомендации

Стандартное заполнение графы звучит именно так: "Рекомендации будут предоставлены по запросу". Не стоит указывать здесь ваших родственников, которые не сомневаются в вашей перспективе.

Правила, которым необходимо следовать при заполнении резюме