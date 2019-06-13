В Кинельском районе задержали двух браконьеров, подстреливших беременную косулю

Как сообщает областной департамент охоты и рыболовства, два жителя села Сырейка были задержаны вечером 6 июня на территории охотничьих угодий.

"Группа лиц с применением механического транспортного средства — автомобиля Нива и охотничьего огнестрельного оружия незаконно, вне сроков охоты, осуществила добычу и транспортировку одной особи косули сибирской (самка, в возрасте около трех лет)", - сообщают в надзорном ведомстве. Отмечается также, что косуля была беременной и носила двух детенышей.

Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи косули, составляет 200 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка в соответствии с требованиями ст. ст. 144, 145 УПК РФ.