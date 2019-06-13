В Самаре начался прием заявлений на летнюю охоту с собаками

С 11 июня департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области на добычу:
Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.
Прием заявлений будет осуществляться с 9 часов местного времени и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов:
— через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области;
— многофункциональные центры Самарской области;
— почтовым сообщением по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
— лично в департаменте по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
— на обособленных рабочих местах у специалистов департамента в муниципальных районах Самарской области по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.
— болотно-луговой дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее — подружейные собаки) без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия в период охоты с 10 июля по 24 июля 2019 года,
— полевой и степной дичи с подружейными собаками без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия в период охоты с 10 июля по 4 августа 2019 года.