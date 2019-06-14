ДелоScope проведет бизнес-интенсив для самарских предпринимателей

Как быстро увеличить продажи? Как узнать о потребностях покупателя за пару минут? Об этом и многом другом можно будет узнать 15 июня на мероприятии для предпринимателей в ТЦ "МЕГА".

10:20–11:20

Бизнес-коммуникации, где ты сможешь: 11:20–11:40

Кофе-брейк. 11:40–13.00

На примере своей компании ты узнаешь: 13:00–14:00

Мастер-класс: Встреча пройдет 15 июня во "Вкусном месте". Вход свободный. Регистрация здесь.