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Образование и работа

ДелоScope проведет бизнес-интенсив для самарских предпринимателей

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как быстро увеличить продажи? Как узнать о потребностях покупателя за пару минут? Об этом и многом другом можно будет узнать 15 июня на мероприятии для предпринимателей в ТЦ "МЕГА".

10:20–11:20
Бизнес-коммуникации, где ты сможешь:

• научиться эффективно заявлять о себе и своем бизнесе;
• узнать, как эффективно находить потенциальных клиентов и партнеров;
• в формате бизнес-игры получить практические навыки управления персоналом.

11:20–11:40
Кофе-брейк.

11:40–13.00
На примере своей компании ты узнаешь:

• как разобрать все основные моменты и понять точки роста и уязвимые места;
• как проводить о сложные продажи;
• как определить шаги по изменению ситуации;
• как повысить производительность и прибыль в компании.

13:00–14:00
Мастер-класс:

• Тренды 2019 года в Instagram. Как игры помогут развитию бизнеса. Спикер - Мария Деньщикова, SMM-специалист, таргетолог.
• Искусство продаж. Спикер - Александр Порошин, руководитель центра финансового развития BIGlife.

Встреча пройдет 15 июня во "Вкусном месте". Вход свободный. Регистрация здесь.

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