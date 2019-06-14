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Рыбалка и охота

Открыли сезон: тольятинский подвох добыл в Волге 70-килограммового сома

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Своим трофеем мужчина поделился на форуме, уточнив, что не нарушал закон и зашел в воду ровно в полночь с 10 на 11 июня - в момент окончания нерестового запрета.

Фото: http://nazaderjke.ru

"Прозрак был так себе, средне - пишет Сергей Kriminal, - около 2-3 метров, ну в принципе рабочий. На первый точке рыбы мы не увидели, возможно она там была, но не в этот раз. Идем дальше около камыша, встречаю сомиков смешных размеров и судачков-карандашиков, а что-то хорошего чтоб посадить на кукан нету. Залез в лодку, и слышу напарник кричит во все горло - зовет на помощь. Пподнимаю якорь и лечу как ракета к нему, подъезжаю - и он мне передает свое ружье. Я ему в этот момент зарядил и передал свое чтоб добил. Посмотрел на эхолот - увидел глубину 13 метров. Минут через пять вываживания трофейный сомик был в лодке. Повезло, это был самый крупный трофей".

Как заверяет Сергей, при взвешивании сом показал на весах 70 кг. "Нормы не превышены, все по правилам рыболовства", - пишет подводный охотник.

Теги: подводная охота Тольятти Волга рыба
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