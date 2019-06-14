За нарушение нерестового запрета под уголовные дела попали 63 человека

В отношении 63 человек возбудили уголовные дела из-за нарушения нерестового запрета, действовавшего на территории региона с 20 апреля по 10 июня. Об этом сообщили в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства.

По данным ведомства, за время запрета было выявлено 224 административных правонарушения, был составлен 61 материал для возбуждения уголовных дел по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов. Инспекторы извлекли из водоемов 4,5 тыс. незаконных орудий лова, изъяли 3,6 тонны незаконно добытых рыбы и раков.