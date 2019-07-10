За полгода в области осудили семерых охотников, незаконно добывавших зверей

Во вторник, 9 июля в ходе заседания общественного совета при Департаменте охоты и рыболовства Самарской области были озвучены результаты работы управления контроля и оперативного надзора.

Как отметил руководитель управления Юрий Дорохов, за шесть месяцев 2019 года было выявлено 23 нарушения, предусматривающие уголовную ответственность по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", все материалы были направлены в органы дознания. По 21 факту браконьерства были возбуждены уголовные дела, 15 преступлений в настоящий момент раскрыты.

"Из 15 шесть уголовных дел направили в суд на рассмотрение, - говорит Дорохов. - Но по этим делам всем фигурантам была назначена мера в виде уголовного штрафа. По пяти делам в отношении шести лиц размер штрафа составил от 20 до 100 тыс. рублей, и лишь один нарушитель, незаконно убивший трех косуль, был оштрафован на 500 тыс. рублей. Кроме того ему пришлось оплатить ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, в размере 360 тыс. рублей".

По данным департамента, по трем уголовным делам судом было конфисковано оружие. Фигуранты жеоставшихся трех уголовных дел отделались исключительно штрафами и смогли вернуть изъятые ружья и транспортные средства, на которые был наложен временный арест.

Общий ущерб по фактам незаконной добычи охотничьих ресурсов (кабана, лося, косули) за первое полугодие в регионе составил 6 272 тыс. рублей. В доход государства из них взыскано более 2 млн рублей, что на 258% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (580 тыс. рублей).